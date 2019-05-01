كاثي باسيفيك تقدم عرض ’ماكسيمايز هونج كونج‘

أعلنت ’كاثي باسيفيك‘، شركة الطيران الرائدة في هونج كونج، عن طرح عرضٍ مليءٍ بالتجارب والفرص المتميّزة في هونج كونج للمسافرين على متن طائراتها من الإمارات العربية المتحدة. وتتيح الشركة للباحثين عن تجارب السفر المميزة قبل عيد الفطر السعيد وموسم الصيف تشكيلةً غنيةً من الخيارات القيّمة لاختبار تجربةٍ استثنائيةٍ عند زيارة هونج كونج.

ولتحقيق ذلك، تعاونت ’كاثي باسيفيك‘ مع مجموعةٍ من أهم شركات الخدمات السياحية لتشكيل باقةٍ من العروض الحصرية في أشهر الفنادق والمطاعم والوجهات السياحية. ويتوفر هذا العرض لجميع المسافرين مباشرةً إلى هونج كونج من مطار دبي الدولي على متن طائرات ’كاثي باسيفيك‘ حتى نهاية يوليو؛ مقابل 2,795 درهم إماراتي فقط.

وفي معرض تعليقه على العرض، قال جوناثان إن جي، المدير الإقليمي لدى ’كاثي باسيفيك‘ في الشرق الأوسط: "تشكل هونج كونج مزيجاً استثنائياً من الحضارة والثقافة وفنون الطهي، وتعد وجهةً سياحيةً مميزةً تلبي كافة احتياجات المسافرين على اختلاف أذواقهم.

وقد بذل فريقنا من خبراء السفر جهداً كبيراً لعقد شراكاتٍ مع أهم منظّمي الرحلات السياحية؛ والفنادق ووجهات الجذب السياحية في هونج كونج بهدف تمكين الزوار من اختبار تجربة استثنائية في المدينة مع عرض ’ماكسيمايز هونج كونج‘، سواء كانت إقامتهم طويلةً أو قصيرة الأمد".

وسعياً لتلبية احتياجات المسافرين الباحثين عن الأنشطة الاستثنائية، يوفر ’ماكسيمايز هونج كونج‘ مجموعةً من العروض الترويجية والحسومات في عددٍ من وجهات المدينة، بما في ذلك رحلات الحافلات لمشاهدة معالم المدينة ورسوم دخول المتاحف؛ والجولات المخصصة للمغامرين مثل تسلق الصخور للاستمتاع بإطلالاتٍ ساحرة على أفق المدينة.

Advertisements

وتبرز ضمن العرض جولة ’بيج فوت تور‘ الحائزة على جوائز، والتي تروي للزوار قصصاً قلّ من يعرفها حول التاريخ العريق للمدينة وتأخذهم في رحلات إلى أبرز المطاعم المحلية وغيرها من الكنوز الخفية. وتتوفر هذه الجولة بسعرٍ خاص للمسافرين على متن طائرات ’كاثي باسيفيك‘ يبلغ 399 دولار هونج كونج، فضلاً عن توفير حسوماتٍ بنسبة 10% على جولات أخرى. كما تقدم منصة المشاهدة ’سكاي 100 هونج كونج‘ حسوماتٍ بنسبة 15%على السعر القياسي للتذكرة لأي شخص يحمل بطاقة الصعود من ’كاثي باسيفيك‘.

ويمكن للراغبين بالاستمتاع برحلةٍ فاخرةٍ الاستفادة من الحسومات المتنوعة في مجموعةٍ من الفنادق ومنتجعات السبا الرائدة في المدينة، حيث يقدم ’سينس أوف تاتش‘ حسماً بنسبة 30% على جلساته المتميزة؛ و25% على جلسات العناية بالوجه في مواقعه الفخمة الخمس المنتشرة في هونج كونج.

وبالنسبة لعشاق الطعام الشهي والراغبين في استكشاف أفضل المأكولات اللذيذة، يتضمن العرض تجربة طعامٍ فريدةً من نوعها في ’جامبو كينجدوم‘، المطعم العائم الشهير الذي يمتاز بأطباقه الشهية وموقعه الاستثنائي بجانب الميناء. ويدعو ’ساهوفاما‘ زوّاره للاستمتاع بالحياة السعيدة والمأكولات الصحيّة التي تم توريد مكوّناتها من المزرعة مباشرة، واختبار مفهومه الفريد للمطبخ الصيني الذي تمتزج فيه العناصر الزراعية بلمسات الراحة. كما تشتهر هونج كونج بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم عدداً من الصالات وأركان المشروبات التي يمتاز كل منها بإطلالاتٍ ساحرةٍ على أبرز معالم المدينة ووجهاتها الشهيرة، ويبرز من بينها ’نامو‘؛ الذي يقدم الشيشة والمأكولات الشهية والكثير من المشروبات المنعشة. وتتراوح التخفيضات بين 10- 20% لحاملي بطاقة الصعود من ’كاثي باسيفيك‘.

تتوفر عروض ’كاثي باسيفيك‘ الحصرية حتى نهاية يوليو 2019. للاطلاع على كافة العروض المتاحة؛ والصيغة الكاملة من الشروط والأحكام، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.cathaypacific.ae . تخضع كافة العروض لتوافر الحجز.