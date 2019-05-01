أمراء ومسؤلين ورجال أعمال يواسون ال عبود







جده-أمل العامري

واسى صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي (الاول) بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز ال سعود

في وفاة ناضا بن نايف بن عبود رحمها الله ولدة الشيخ محمد بن نايف بن عبدالعزيز بن عبود التي انتقلت إلى رحمة الله في يوم الأحد الماضي وتمت الصلاه عليها بالمسجد الحرام .

معبرين عن صادق التعازي والمواساه سالين الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

فيما عبر ذو الفقيدة عن شكرهم لكل من أصاحب السمو والمعالي وجميع من وأساهم

كما توافد عدد من كبار ضباط ومنسوبي الحرس الوطني سالين سالين الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته

والمرحومه ولدة كلن من الاستاذ ممدوح بن نايف بن عبود الأستاذ عبدالمجيد بن نايف بن عبود من منسوبي أمارة منطقة مكه المكرمه

وتقبل العزاء أسرة الفقيدة بقصر الشيخ

نايف بن عبدالعزيز بن عبود رحمه الله

بحي الرحاب تقاطع شارع التضامن العربي مع شارع الأربعين .