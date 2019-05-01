فريق متشافي التطوعي يرسم البسمة على مرضى مستشفي الامير عبدالمجيد للكلى بجدة



جدة- أمل العامري قام فريق متشافي التطوعي ، لمرضى الكلى ، امس ، بزيارة مستشفي الامير عبدالمجيد للكلى بجدة بالتنسيق مع الأخصائي أول الاستاذ حسن بصفر والمشرفة الاستاذة عواطف الطويرقي قائدة الفريق في جدة وفتنه الخماش عضو الفريق بتقديم الهدايا والترفية لمرضى الكلى ودعم المرضى نفسياً ومعنوياً وتقديم الهدايا لهم وكان في استقبال الفريق الدكتور سليمان كرسوع والدكتور أحمد الملحم والاخصائية خلود القحطاني وفاطمة القرني.

وشكرت الأستاذة عواطف الطويرقي الفريق الطبي والاداري بمستشفى الأمير عبدالمجيد للكلى بجدة لما وجدوه منهم من حفاوة الترحيب والتعاون النبيل والانساني.

وكشف مؤسس وقائد فريق متشافي التطوعي الأستاذ قبلان القحطاني أن هذه الزيارة تاتي أمتدادا للزيارات السابقة لمراكز الكلى في جميع مناطق المملكة وأن هدف الفريق رسم البسمه والفرح على وجوه المرضى وأظهار ما يمر به مريض الكلى من معانأة على أجهزة الغسيل الدموي ونشر ثقافة التبرع بين أفراد المجتمع مشيرا الى أن الفريق زار اكثر من ٥٠٠ مريض منذ أنطلاقتة حتى اليوم مطالبا أفراد المجتمع بالوقوف بجانب مرضى الكلى والتبرع لهم ليعيشوا اصحاء أسوياء متمنيا الشفاء العاجل لجميع المرضى.

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