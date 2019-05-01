الامارات | كهرباء الشارقة تعلن استبدال جميع الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكابلات أرضية

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تعلن استبدال جميع الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكابلات أرضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إلغاء جميع الخطوط الهوائية للضغط المنخفض 420 ك . ف . أ في المنطقة الوسطى بالكامل في كافة المناطق التابعة للهيئة واستبدالها بكابلات أرضية وفق أفضل المواصفات كما تم إنجاز مشروع تغيير الخطوط الهوائية 33 ك. ف . أ بين محطة الطي والبطائح وإبن الرشيد بتكلفه تجاززت 30 مليون درهم كما تم إلغاء 1000 عمود هوائي لخطوط الضغط العالي 33 ك ف أ وجاري إلغاء باقي الأعمدة بمعدل 100عمود خلال الأسبوعين القادمين ليتم إلغاء الخطوط الهوائية ٣٣ ك ف أ بنسبة 100%وتم وضع خطة لإلغاء باقي خطوط أعمدة ١١ ك . ف. أ .

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة والمياه في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالمية لكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة حيث تم التغذية لجميع المناطق السكنية بكابلات أرضية وموازنة الأحمال بين المغذيات مما يؤدي إلى عدم حدوث إنقطاع للتيار الكهربائي بعد إحلال الخطوط الهوائية.

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وأكد ان المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى ساهمت في انخفاض الأعطال بنسبة كبيرة جداً تجاوزت 85% في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية.

وأوضح مدير إدارة المنطقة الوسطى المهندس خليفة محمد الطنيجي أن الهيئة تعمل منذ فترة على تنفيذ خطة شاملة لاستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في كافة المناطق وتم خلال الفترة الماضية إلغاء الخطوط الهوائية للضغط المنخفض بالمناطق السكنية وإلغاء نظام 6.6 من الحدود الإدارية للمنطقة الوسطى (الفلاح .العطين .الرفيعة .الصجعة)، كما تم إلغاء الخطوط الهوائية للضغط العالي في المداخل والممرات الرئيسية للمناطق العمرانية وفصل المناطق السكنية والمباني الحكومية عن المناطق الزراعية مع توزيع الأحمال في منطقة البطائح ونفذت الهيئة مشروع لتخفيض كميات الطاقة المستخدمة في أعمدة الإنارة بنسبة تزيد عن 30% من خلال تغيير نظام الدوائر الكهربائية في صناديق توزيع الإنارة بحيث تعمل بالطريقة الكلية من الساعة 6:00 مساء و حتى 12:00 مساء ثم يتم فصل نصف الطاقة المستخدمة للإنارة تلقائيا مما ساهم في توفير الطاقة والوقت وتكاليف الإنتاج وتقليل الصيانة والمواد المستخدمة.

وأضاف أنه تم تركيب أجهزة (MDB) تحت المحولات للمحافظة على كفاءة المحولات والشبكة وتقليل حالات الطوارئ وتم إلزام أصحاب المزارع بتركيب المحسنات الكهربائية للمزارع لتقليل الفاقد الكهربائي وربط أكثر من مغذي للمنطقة والصيانة الدورية للشبكة وإتباع سياسة سرعة التشغيل للمناطق السكنية حفاظا على راحة المشتركين وربط منطقة مهذب مع تاهل بمسافة 10 كم لضمان استمرار الكهرباء وإحلال وتجديد خطوط التغذية بموازاة الطرق الرئيسية لسرعة كشف الأعطال وصيانتها .