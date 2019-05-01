الامارات | ترقية 3 آلاف معلم وموظف تربوي في الدولة بإجمالي 35 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 3 آلاف معلم وموظف تربوي في الدولة بإجمالي 35 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، عن قيام الوزارة بترقية 3 آلاف معلماً وموظفاً في الميدان التربوي، خلال العامين الماضيين، بإجمالي 35 مليون درهم، لافتة إلى أن الوزارة تتبع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فيما يتعلق بالترقيات والتدرج الوظيفي.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة حالياً : "هناك خطة للتدرج الوظيفي للمعلمين مرتبطة برخصة المعلم التي ستكون في العام 2021".