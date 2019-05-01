الامارات | بدء استقبال طلبات الاقامة الطويلة للمستثمرين ورواد الاعمال والمواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات الاقامة الطويلة للمستثمرين ورواد الاعمال والمواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية بدء استقبال طلبات الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على اقامات طويلة المدى ( 5 او 10 سنوات) للمستثمرين وأصحاب المواهب و رواد الأعمال حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر قنوات الخدمات الذكية في الهيئة (E _channels)، في ما ستعلن الهيئة في وقت لاحق موعد استقبال طلبات الفئات الاخرى .

ودعت الهيئة، في إحاطة اعلامية عقدت اليوم، المستثمرين الى إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الإقامة وتتضمن مستندات إثبات الاستثمار في الدولة وفق الضوابط المقررة.

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وحددت الهيئة تفاصيل الرسوم الخاصة بإصدار الإقامات للمستثمرين وأصحاب المواهب ما بين 650 الى 1150 درهم.

ويشترط لحصول المستثمر على إقامة 10 سنوات ان يكون لديه استثمارات عامة من خلال وديعة او انشاء شركة بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم ، او إقامة 5 سنوات للمستثمر في عقار بقيمة اجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم .

أما بالنسبة لرواد الاعمال فيمكن لهم الحصول على إقامة 5 سنوات في حال امتلاك مشروع قائم وناجح برأسمال لا يقل عن 500 الف درهم او ان يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة اعمال معتمدة في الدولة .