أبوظبي تستقبل رمضان بـ 2200 لوحة ضوئية

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تشغيل زينة شهر رمضان المبارك، بينما استمر تركيب الزينة في الأماكن خارج جزيرة أبوظبي لتشمل جزيرتي الريم وياس والمارية.

وتتوزع خريطة انتشار أضواء رمضان في العاصمة لتشمل أهم المناطق جذباً ومشاهدة من قبل الجمهور، وتغطي كورنيش أبوظبي، وشوارع بينونة، والملك عبد الله بن عبد العزيز، وراشد بن سعيد، وسلطان بن زايد الأول «المرور»، بالإضافة إلى 15 دواراً و8 جسور، كما سيتم توزيع التشكيلات الهندسية في كل من جزيرة المارية، جزيرة ياس وجزيرة الريم، وخارج مدينة أبوظبي، لتشمل مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، وبني ياس، والمفرق، والشهامة.

وبدأت الشوارع والجسور في العاصمة أبوظبي تتزين بـ 2200 لوحة ضوئية، ابتهاجاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك، واشتملت أعمال الزينة على تركيب أشكال هندسية إسلامية تعبيراً عن البهجة باستقبال هذه المناسبة الدينية الكريمة، وإضفاء منظر جمالي يعكس على المدينة تألقاً ونورانية معبرة عن معاني الشهر وفرحة المجتمع بالشهر الفضيل.

وجاءت التشكيلات الهندسية معتمدة في أغلبها على تشكيلات الحرف العربي الأصيل والزخارف الإسلامية، مع نشر عدد كبير من فوانيس رمضان، وفقاً لتصميم مبتكر وجديد.

وتباينت العبارات والتشكيلات الضوئية بين النجوم المضاءة بألوان الأخضر والأبيض والأصفر، بالإضافة إلى الفوانيس والنجوم والأهلة المتدلية من سعف أشجار النخيل ضمن مشهدية متكاملة وامتداد ضوئي بهيج ومتناسق، بالإضافة إلى تركيب أشكال هلالية على خلفية تشكيلية بالخط العربي لعبارات «رمضان كريم، نسائم الخير، رمضان الخير»، كما ازدانت الشوارع باللوحات الضوئية والزخرفة الإسلامية وعبارات «رمضان كريم».

وأدخلت البلدية لأول مرة اللون الأصفر المائل إلى الذهبي، مما يعطي بعداً جمالياً، بالإضافة إلى استخدامها تشكيلات كبيرة الحجم بأبعاد 4 في 4 أمتار في الجزيرة الوسطية على امتداد شارع الكورنيش.

وحظيت كافة شوارع العاصمة بمشهدية ضوئية مبهجة وذات كثافة مبهرة للناظرين، حيث تم تزيين الكورنيش على تشكيلات مختلفة نوعاً ما، لكونه مقصداً سياحياً كبيراً يرتاده الآلاف من سكان أبوظبي، ومن السياح، وتنوعت الأشكال الهندسية من خلال تركيب لوحات ضوئية مرسومة بالخط العربي لعبارة رمضان كريم، بالإضافة إلى أهلة ضوئية محاطة بزخرفة إسلامية ضوئية تتوسطها عبارة «رمضان كريم».

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على استخدام أفضل أنواع الكابلات الكهربائية لإتمام مشروع زينة رمضان، حفاظاً على سلامة الجمهور، كما أن جميع المواد المستخدمة بالتشكيلات الهندسية الضوئية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة لجميع العوامل الجوية وذات معايير عالمية من حيث الأمن والسلامة، كما استخدمت في تزيين أبوظبي إضاءة (LED) الموفرة للطاقة.

وأكدت البلدية أن أبوظبي ستبقى متألقة بالأنوار طول شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر السعيد، لتعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم الشهر الفضيل والمناسبة السعيدة.