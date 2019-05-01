قيادة القوات المساندة: 3 طلقات بمدافع الإفطار لإعلان غرة رمضان

محمد الأمين (أبوظبي) أعلنت قيادة القوات المساندة أن سرية المراسم التابعة لقيادة الوحدات المساندة ستطلق 3 طلقات إعلاناً عن غرة شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع لجنة تحري هلال رمضان خلال الشهر الفضيل.

وقالت إنها ستطلق المدافع يومياً طلقة واحدة، إعلاناً عن بدء وقت الإفطار وبعد صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى ستطلق المدافع 3 طلقات في مساجد ومصليات العيد.

وستتواجد مدافع الإفطار بإمارة أبوظبي، في جامع الشيخ زايد بمدينة أبوظبي، وقصر الحصن، وحديقة أم الإمارات بمنطقة المشرف، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي مدينة العين بمنطقة زاخر بالقرب من صالة الأفراح، وقلعة الجاهلي، وفي مدينة الظفرة بحدائق أدنوك، وبإمارة رأس الخيمة بكورنيش القواسم (سارية العلم)، وبإمارة أم القيوين (مسجد الشيخ زايد).

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