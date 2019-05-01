دوام مرن للطلبة والمعلمين في رمضان

دينا جوني (دبي) اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني المرن للدوام المدرسي للطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية خلال شهر رمضان، مع تقليص زمن الحصة إلى 40 دقيقة، وإلغاء الطابور الصباحي.

وأعطت الوزارة الإدارات المدرسية خيار بدء اليوم المدرسي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحاً لجميع المراحل التعليمية. أما رياض الأطفال، فإن الدوام ثابت يمتد من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً للطلبة، والهيئتان الإدارية والتأسيسية الساعة الثانية عشرة والنصف. فيما حددت الوزارة زمن الاستراحة 15 دقيقة.

ويكون دوام مدارس الحلقة الأولى 4 ساعات وربع الساعة، تشمل 6 حصص دراسية. ويتم توزيع الجدول وفق الخطة الدراسية من خلال الإدارة مع الاحتفاظ بحصص مواد الأنشطة. ويكون دوام طلبة صفوف الأول والثاني والثالث وفق خيارين، فالمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الثامنة صباحاً ينتهي الساعة الثانية عشرة والربع، والمدارس التي يبدأ دوامها الساعة التاسعة، يغادر طلبتها الساعة الواحدة والربع. ووجّهت الوزارة بضرورة التنسيق مع المواصلات المدرسية لتحقيق خطة نقل متكاملة تحقق انصراف آمن للطلبة بالتنسيق مع مواصلات الإمارات. وبالنسبة للحلقة الثانية والتعليم الثانوي، يمتد دوامهم لخمس ساعات، ويكون عدد الحصص 7 يومياً، يتم توزيعها أيضاً وفق الخطة الدراسية مع الاحتفاظ بمواد الأنشطة.

ويكون دوام الطلبة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر وفق خيارين أيضاً، فالمدارس التي يبدأ دوامها الساعة الثامنة صباحاً، ينتهي الساعة الواحدة ظهراً، أما المدارس التي يبدأ دوام طلبتها الساعة التاسعة، فينتهي الساعة الثانية بعد الظهر. ويكون دوام الهيئتين الإدارية والتدريسية في الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية وفق دوام الطلبة.

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