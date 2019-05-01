حمدان بن راشد: جهودنا تكللت بالإنجازات

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن جهود المؤسسة طوال عامين تكللت بالإنجازات والنجاح في عام التسامح، مدفوعة بالقيم الأصيلة والعريقة المتجذرة في المجتمع الإماراتي. جاء ذلك خلال تكريم سموه 134 فائزاً في جوائز الدورة الـ 21 للمؤسسة أمس في حفل أقيم في مركز دبي التجاري العالمي. وقال سموه: «نحتفل اليوم بختام دورة تكللت بالإنجازات واستمر نبضها في صميم نظامنا التربوي والتعليمي، حاصدين ثمارها في هذا التميز من تآلف وتعايش وتطور وتفرد، مستذكرين بقلوب وجلة رسالات الخالق عز وجل وسنة الأنبياء والصالحين».

وأضاف سموه: «يطيب لي أن أتوجه بعظيم الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة التي انعكس حرصها الوثيق على التربية والتعليم، في هذا التميز المبهر الذي يتوج مبادراتنا الداعمة وجهودنا المخلصة في تحقيق الجودة التعليمية ورعاية المواهب والمبتكرين».

وقال سموه: «أهنئ الفائزين في هذه الدورة وأشكرهم على مجهودهم ورسالتهم النبيلة في الارتقاء بالعملية التعليمية في أوطاننا، وأدعوهم إلى مواصلة المسيرة واستشراف مستقبل مزدهر لشعوبنا العربية واسترجاع دور الأمة الحضاري والتنويري الذي طالما أضاء العالم لقرون طويلة، وكان نبراساً يهتدي به كل طامح وطالب علم في العالم».

شهد الحفل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام، وعدد من ممثلي مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية والوسائل الإعلامية.