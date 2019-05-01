راشد بن حمدان يشهد تخريج 434 من طلاب «تقنية دبي»

دبي (الاتحاد) احتفلت كليات التقنية العليا للطلاب بدبي، بتخريج دفعة جديدة من طلبتها البالغ عددهم 434 طالباً. بحضور سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية.

وألقى الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا كلمة في الحفل الذي أقيم في مقر كليات التقنية العليا للطلاب بدبي، هنأ فيها الخريجين، ورفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، على ما توليه من اهتمام ورعاية لكليات التقنية العليا، والدعم اللامحدود لكليات التقنية العليا وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والوطنية ورفد مؤسساتنا الوطنية بالكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً للمساهمة في تحقيق الرفعة والمجد لدولتنا الحبيبة.

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