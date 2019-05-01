وزارة التسامح مع العمال في أماكن إقامتهم

أبوظبي (الاتحاد)

عبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح عن تقدير الدولة لدور العمال ومشاركتهم في مسيرة التنمية على أرض الإمارات.

وأكد معاليه بمناسبة إطلاق فعاليات خاصة باليوم العالمي للعمال أن التركيز على أن تصل رسالة التسامح والتعايش وقبول الآخر إلى كافة فئات المجتمع، بمن فيهم العمال هو أمر مهم جداً، ويقع ضمن أولويات وزارة التسامح، باعتبارهم فئة مهمة من فئات المجتمع الإماراتي، ولذلك تحرص الوزارة على تنظيم العديد من المبادرات الصحية والرياضية والفنية المخصصة لهذه الفئة بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المحلية والاتحادية، والمؤسسات الخاصة.

وقال: إن هذا العام شهد إطلاق مبادرة المستشفى المتحرك بالتعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة بالدولة والتي أبدت تعاوناً كبيراً إيماناً منها بقيم التسامح والتعايش وبدافع من انتمائها لهذا الوطن، مؤكداً أن المبادرة حظيت بتقدير كبير من جانب العمال، حيث يركز على أن تصل خدماته إلى كافة القرى العمالية التي لا يتوافر بها مستشفيات متخصصة على مدار العام.

وأضاف أن وزارة التسامح تركز على تقديم العديد من الأنشطة والمبادرات والخدمات للعمال في أماكن إقامتهم، وذلك إيماناً بأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.

وأشاد معاليه بعمال الإمارات ودورهم الإيجابي في عجلة الاقتصاد الإماراتي، كما عبر عن تقديره لكافة الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة التي تعاونت مع وزارة التسامح فيما يتعلق بالاهتمام بالعمال ومشاركتهم الاحتفال بيومهم العالمي، مؤكداً أن الشراكة مع كافة هذه الجهات تعد من أهم أسباب نجاح المبادرات التي تم إطلاقها ومنها على سبيل المثال، إطلاق الموسم الثاني من بطولة التسامح للكريكيت، إضافة إلى إطلاق بطولة جديدة وهي بطولة التسامح في لعبة «كبادي» لأول مرة، مع إتاحة الفرصة أمام كافة القرى العمالية للمشاركة في البطولتين، لإفساح المجال أمام عمال الإمارات لممارسة الرياضة على مستوى البطولة.

شهادات عمالية

قال عصام سليمان (مصر) المسؤول عن المدينة العمالية بالسعديات في أبوظبي إن العمال في الإمارات يلقون عناية خاصة بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو جهة عملهم، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله وزارة التسامح والمبادرات السنوية التي تطرحها في احتفالات اليوم العالمي للعمال.

وقال جوزيف ناتاس (أوغندا) إن مناخ العمل في الإمارات يعتبر متميزاً للغاية، سواء في العمل أو السكن أو الفرص لممارسة الهويات، معبراً عن سعادته الغامرة بالمشاركة في الاحتفال بيوم العمال ووجود كم كبير من المبادرات والخدمات المتاحة لكافة العمال.

وأكد محمد أرمان (الهند) أنه في الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، ويرى المجتمع في الإمارات يسع الجميع ويرحب بهم، وأنه سعيد للغاية بوجوده في هذا البلد الطيب.

أما عثمان سالي (نيجيريا) فأكد أنها المرة الأولى التي تتاح له فرصة للمشاركة في الاحتفالات بيوم العمال، مؤكداً أنه عيد حقيقي بما يضمه من موسيقى، وتعارف بين الجميع.

كما عبر جوردن فان (نيبال) عن فخره بالعمل في الإمارات التي تقدم كل سبل العيش الكريم للعمال، كما أن المجتمع الإماراتي يتقبل الجميع دون تفرقة، وهو ما يجعل الحياة أكثر سهولة.