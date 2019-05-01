مغير الخييلي: العمال ركيزة لتحقيق الأهداف التنموية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن فئة العمال تشكل شريحة مهمة في مجتمع إمارة أبوظبي، وركيزة أساسية تساهم مع الشرائح الأخرى في تحقيق الأهداف التنموية كافة.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي: إن قيادتنا الرشيدة تحرص على إيلاء فئات المجتمع كافة الاهتمام والرعاية والدعم، ما يمكنهم من البذل والعطاء وخدمة الوطن، ومن هذا المنطلق تأتي فئة العمال كإحدى أهم هذه الفئات، حيث تلعب دوراً كبيراً في مسيرة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وأضاف معاليه: دأبت دولة الإمارات على استقطاب العمالة ذات الخبرات والمهارات المختلفة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات التشييد والتجارة والزراعة، وغيرها من المجالات الحيوية، حيث ساهمت هذه الخبرات في تحقيق التنوع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الدولة، وهو ما جعل بلادنا ملتقى للحضارات والثقافات والجنسيات كافة، ينصهر خلاله الجميع في حب الوطن والعمل على رفعته في الميادين كافة.

ولفت معاليه إلى أنه وفي ظل ما كفله الدستور في حق الإنسان بالعمل، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، يعد توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة حقاً أساسياً لكل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إن الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى قيماً أصيلة من التعايش والمحبة والإخاء بين الجميع.