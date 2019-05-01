فحوص ومسابقات ترفيهية بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاحتفال الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة بنادي ضباط الشرطة، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي لعام 2019، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، واشتمل الاحتفال على مسابقات ترفيهية ورياضية، وسحوبات على مجموعة من الهدايا القيمة، إضافة لتقديم عدد من الفحوص الطبية المجانية للعمال والمستخدمين بشرطة الشارقة، وذلك بحضور العميد محمد راشد بيات، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والمقدم محمد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة، وعدد من الضباط والموظفين والعاملين بشرطة الشارقة.

وأكد أن الفعالية تتزامن مع احتفالات الدولة ومؤسساتها المختلفة باليوم العالمي للعمال، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة لديها شريحة من العمال المخلصين، يعملون للارتقاء بخدمات المؤسسة المقدمة للجمهور.

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