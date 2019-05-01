دبي (الاتحاد) ضبطت شرطة دبي مصور مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعود لأحد الأشخاص «موظف مواقف سيارات» يجلس على مقدمة سيارة تقودها سيدة «من جنسيات عربية» في محاولة لاعتراضها، ومنعها من القيادة في منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي، ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأفاد العقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، بأن القانون في الإمارات يجرّم تصوير الأشخاص من دون علمهم ونشر صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من المواقع الإلكترونية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشخص يعمل في مواقف سيارات إحدى الفنادق بمنطقة بر دبي، مبرراً تصرفه بعد استدعائه مع السيدة للحضور إلى مركز شرطة بر دبي، إلى أنه حاول منعها من المغادرة نظراً لخلاف بينهما، حيث أفاد الشخص بأن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في «فيديو الجالس على السيارة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.