السجن عشر سنوات لقاتل خطيبته في دبي

تحرير الأمير (دبي)

حكمت محكمة جنايات دبي، أمس، على شاب باكستاني (30 عاما) بالسجن لمدة 10 سنوات مقروناً بالإبعاد عن الدولة عقب انقضاء محكوميته وذلك بعد إدانته بقتل وسرقة صديقته التي تعمل في مجال التدليك كان قد تعرف عليها في أحد مراكز «مساج» بدبي ونمت بينهما علاقة وطيدة انتهت بعرض الزواج وقبول الفتاة مقابل مهر يقدر بـ 5000 درهم ثم ما لبثت وأن اختفت تماماً من حياته فكان عقابها (الموت).

ووفق تحقيقات النيابة وأوراق القضية بحسب ما أقر به (الجاني) قال إنه تعرف إلى المجني عليها بنغالية الجنسية (21) عاما في أحد مراكز المساج بمنطقة الكرامة بدبي ثم توالت الزيارات خارج إطار المركز وتطورت علاقتهما بقوة وبسرعة ثم عرض عليها الزواج مقابل مهر بمبلغ 5000 درهم، ثم أخذت منه بعد فترة 2000 درهم إضافية لإرسالها لموطنها بقصد تكاليف علاج لوالدتها واستمرت العلاقة تسير بشكل جيد ثم ما لبثت وتغيرت الفتاة تماما، حيث حظرته على هاتفها وعلى حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها استقالت لتعمل في مكان آخر، مما تعذر الوصول إليها إلا أن المتهم تمكن بعد فترة من العثور عليها عبر تطبيق (إيمو) حيث كانت تضع صورتها فتواصل مع الرقم وعلم أنها تعمل لدى صاحب الرقم فطلب منه العنوان بحجة أنه يريد جلسة (مساج)، وحين وصل إلى المركز طلب تلك الفتاة تحديداً، وعندما دخلا غرفة المساج حاول إعادة المياه لمجاريها فتقرب منها يذكرها بعلاقتهما وبحبهما وبوعدها بالاقتران به فتعاملت معه بجفاء شديد ورفضت توسلاته فجن جنونه فقام بخنقها من الخلف فسقطت على الأرض ثم وضع منشفه على فمها وأنفها وكتم أنفاسها لمدة 10 دقائق، حتى فارقت الحياة ثم فر هارباً.

وقال شاهد العيان والمبلّغ موظف الاستقبال الصيني : إنه بعد حوالي ساعة من دخول الشاب إلى غرفة التدليك مع الضحية، طرقت باب الغرفة فلم يستجب أحد فدخلت ووجدتها ملقاة على الأرض كانت بلا حَراك تماما حيت تبين لاحقا أنها ميتة وتم على الفور الاتصال بالشرطة التي عرفت الجاني من خلال (كاميرات المراقبة) الموجودة في المكان.

وفي المحكمة الشهر الماضي، اعترف المتهم بتهمة القتل العمد ، لكنه نفى تهمة السرقة. وسيتم ترحيله بعد قضاء فترة سجنه التي لا يزال من الممكن استئنافها.

وعلى صعيد ثان أحالت نيابة دبي العامة رجلا آسيويا في آخر الخمسينيات من عمره لمحكمة الجنايات بدبي، بتهمة محاولة قتل زميله (آسيوي) وفق شهادة المجني عليه وزميل آخر له كان السبب في إنقاذه.

وتعود أحداث القضية إلى أن المجني يعمل في مزرعة كفيله لرعاية الأغنام، حيث يقوم يوميا بنقل علف الحيوانات من منزل الكفيل إلى المزرعة بوساطة المتهم الذي يعمل سائقا لكن يوم الواقعة، طلب المتهم من المجني عليه أن يغير (قدر الطعام) كونه غير نظيف، فحدث خلاف بينهما تطور إلى مشادة كلامية تبادلا فيها السباب والشتائم، حينها ترجل المجني عليه وبقي المتهم جالسا في المركبة وما أن خرج المجني عليه حتى شغل السيارة وصدم المجني عليه ما أدى إلى كسر كلا ساعديه وسقط على الأرض وكان زميله «الشاهد» يراقب المشهد فطلب من المجني عليه أن يهرب وبالفعل فر هاربا من أمام السيارة ثم وقف الشاهد أمام السيارة كي يمنع المتهم من تكرار فعلته ويمنح زميله فرصة كاملة للهرب من مسرح الجريمة حينها فقد الرجل عقله وترجل من السيارة وبدأ يطارد المجني عليه بعصا وفي تلك الأثناء حضر (الكفيل) وقام بالتواصل مع الشرطة.