شرطة أبوظبي: أفضل الخدمات لأصحاب الهمم

أبوظبي(الاتحاد) استقبلت شرطة أبوظبي، وفداً من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار فعاليات أسبوع الأصم العربي.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات الإنسانية لتقديم أفضل الخدمات والمبادرات لأصحاب الهمم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

حضر اللقاء في مبنى مديرية شرطة المناطق الخارجية، المقدم أحمد غانم المنصوري، رئيس قسم العلاقات العامة، والرائد حمد الراشدي، مدير مركز شرطة بني ياس بالإنابة في «المديرية»، وهاشمية السيد فردان، مدير مركز إدارة أبوظبي للرعاية والتأهيل، ولطيفة المرزوقي، رئيس قسم الإعاقة السمعية في المؤسسة.

وكانت الإمارات قد احتفلت بأسبوع الأصم العربي مؤخراً تحت شعار «توظيف الصم مسؤولية مجتمع»، ونظمت خلاله وزارة تنمية المجتمع مجموعة من الفعاليات والمبادرات الهادفة بالتعاون مع الجهات المقدمة لخدمات الصم في الدولة، استجابة لدعوة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، ودعماً لمبادرات تشغيل الصم في مختلف القطاعات.

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