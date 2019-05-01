«اترك مسافة».. حملة مرورية بالشارقة لمدة شهر

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حملة مرورية تحت عنوان «اترك مسافة تضمن السلامة» تمتد لمدة شهر من الآن، وتهدف من خلالها إلى التوعية وحماية أرواح مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية التي تنتج عن عدم ترك مسافة أمان كافية بين مركبة وأخرى، بما يحقق رؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري: إن إطلاق الحملة جاء بهدف توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بمخاطر عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبة الأمامية أثناء السير، حيث تم توزيع مطويات توعية بعدة لغات على موظفي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، لتعريفهم بالإجراءات الصحيحة التي يجب التقيد بها عند قيادتهم لمركباتهم من أجل ضمان سلامتهم.

وأوضح المقدم خاطر، أن ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات تمكن السائق من السيطرة على مركبته وإيقافها في الوقت المناسب عند حدوث أي طارئ، كما يعتبر ترك المسافة المناسبة بين المركبات ضرورياً، خاصة وقت الضباب وعند هطول الأمطار، مما يتسبب في انزلاق المركبات واحتمالية عدم السيطرة عليها، إلى جانب عدم مضايقة قائد المركبة الأمامية والالتزام بالسرعة القانونية المحددة على الطرقات التي تعتبر عاملاً مكملاً لمسافة الأمان مما يساعد على تفادي وقوع الحوادث القاتلة.