الامارات | شرطة دبي تلقي القبض على مصور فيديو «الرجل والمرأة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على مصور فيديو «الرجل والمرأة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على مصور مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر موظف خدمة صف سيارات بأحد الفنادق، وقد جلس على مقدمة سيارة تقودها امرأة في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة في منطقة بردبي، ما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل القاسم، أن القانون في الدولة يجرّم تصوير الأشخاص من دون علمهم، ونشر صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي، أو غيرها من المواقع الإلكترونية.

وأوضح أن المادة 21 من قانون تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك عبر استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، كذلك نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.

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وأشار إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

ودعا القاسم أفراد الجمهور إلى التواصل مع الشرطة والإبلاغ عن أي اشتباه أو حادث أو جريمة أو خلاف وغيره عبر خدمة «عين الشرطة»، المتوافرة على تطبيق شرطة دبي في الهواتف الذكية، وعلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، مشدداً على عدم تصوير الآخرين مطلقاً، أو تداول مقاطع الفيديو مع الأقرباء أو الأصدقاء، حتى إن كان بحسن نية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مؤكداً أن هذه السلوكيات تضر بالآخرين، وتسيء إلى سمعتهم، كما أنها لا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

العقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 500 ألف درهم