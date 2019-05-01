الامارات | عامل يعترف بمحاولة قتل زميله بسبب «وعاء متسخ»

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يعترف بمحاولة قتل زميله بسبب «وعاء متسخ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة عامل آسيوي يبلغ من العمر 58 عاماً، بتهمة الشروع في قتل زميله عمداً بصدمه بالسيارة ومحاولة دهسه، ثم الاعتداء عليه بعصا خشبية، وكاد أن يقتله لولا تدخل بعض الأشخاص للحيلولة بينهما، وذلك بسبب خلاف بينهما على وضع طعام للماشية في وعاءٍ متسخ، واعترف المتهم بمحاولة قتل زميله.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء وجوده بمزرعة صاحب العمل، وضع الأرز في قِدر لكي يقدمه المتهم للأغنام كالعادة، فاستنكر المتهم قيامه بوضع الطعام في وعاء متسخ، فدبت مشادة كلامية بينهما، وتبادلا سب والديهما، ثم خرج المتهم غاضباً وجلس في سيارة كفيله، وبعد أن انتهى المجني عليه من العمل توجه إلى مستودع لإحضار صابون، فشاهده المتهم وصدمه بالسيارة متعمداً، فسقط المجني عليه أرضاً، وأصيب بكسر في ساعديه، ولم يتوقف الجاني إذ رجع بالسيارة مرة أخرى إلى الخلف وحاول دهسه، إلا أنه تمكن من الوقوف وهرب من المكان، فتناول المتهم عصا خشبية وحاول الاعتداء عليه، لكن تدخل الحاضرون وأمسكوه واستدعوا الشرطة والإسعاف الذين حضروا واتخذوا الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن المتهم كان ينوي إزهاق روحه، إذ دأب على التصرف معه بعصبية وكان يهدده بالقتل بالسيارة، لأن أكله لا يعجبه.

إلى ذلك، قال طباخ في المنزل نفسه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان موجوداً بالمطبخ، حينما طلب المجني عليه من المتهم نقل القدر الذي يحتوي على مخلفات الطعام إلى المزرعة لإطعام الماشية، فطلب منه المتهم إعطاءه وعاء نظيفاً، فدب خلاف بينهما وتبادلا السب، لافتاً إلى أنه حاول فض الشجار، لكنه لم يتوقع ما حدث لاحقاً.

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وأضاف أن المتهم غادر وركب سيارة كفيلهم، وحينما خرج المجني عليه من المطبخ سمع صوت ارتطام، فهرول إلى الخارج وشاهد زميله على الأرض، فيما رجع الجاني بالسيارة إلى الخلف محاولاً دهسه، ما دفع الشاهد إلى الوقوف أمام السيارة للتصدي له، وطلب من المجني عليه الهرب، لافتاً إلى أن المتهم لم يتوقف بل ترجل وحمل عصا محاولاً اللحاق بزميله لضربه، لكن حضر أصحاب المنزل وسيطروا عليه وأبلغوا الشرطة، مشيراً إلى أن المتهم كان يهدد المجني عليه دائماً بالقتل.

وأقر المتهم بأنه حاول قتل زميله متعمداً، عن طريق دهسه بسيارة كفيله، وأثبت تقرير طبي إصابة المجني عليه بكسر في ساعديه.

- المتهم حاول قتل زميله متعمداً بدهسه بسيارة كفيله.