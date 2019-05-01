الامارات | عامل توصيل يتهم نساء باحتجازه وعدم دفع فاتورة الطعام

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل توصيل يتهم نساء باحتجازه وعدم دفع فاتورة الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات، في الشارقة، النظر في قضية عامل توصيل (ديليفري)، اتهم نساء عديدات بخطفه واحتجازه، وعدم دفع 200 درهم قيمة فاتورة الطعام، واستمعت إلى المجني عليه، الذي أكد أنه يعمل في أحد المطاعم، وتلقى تكليفاً من صاحب المطعم بتوصيل طلبية بقيمة 200 درهم إلى شقة بمنطقة القليعة، وبعد وصوله إلى البناية وطرق باب الشقة خرجت عليه امرأة، وأخذت منه الطعام وانتظر الحصول على الثمن، ثم فوجئ بعد المماطلة بنساء عديدات يسحبنه إلى داخل الشقة، واحتجزنه، ورفضن إعطاءه ثمن الطعام.

وتابع أنه خلال وجوده في الشقة تم إطفاء الأنوار، وسرقة هاتفه و800 درهم تحت التهديد بسكين، لافتاً إلى أنه استطاع الهروب بالحيلة، وأبلغ الشرطة بعد أن أخذ هاتفه من إحدى النساء.

وواجهت المحكمة المتهمة التي تم ضبطها من قبل الشرطة في الشقة بتهمة السرقة والاعتداء على موظف التوصيل بالاشتراك مع أخريات، فاعترفت بالتهمة، وقالت إنها قامت بإرجاع الهاتف للمجني عليه، ولم تأكل من الطعام الذي لم يدفعن ثمنه.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 20 مايو الجاري، لإعطاء فرصة ومهلة للمتهمة، لإعادة المبلغ المالي المسروق إلى الموظف.