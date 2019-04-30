وئام وهاب يشيد بدور الإمارات لتنمية وتطوير الشباب العربي



غرد السياسي والوزير اللبناني السابق "وئام وهاب"، عبر صفحتة الشخصية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، مشيدًا بالجهد الذي تبذلة قيادة الإمارات العربية المتحدة، في نشر التنمية والنهوض بالشباب العربي، متسائلًا ما إذا كان من الممكن تقليد نموذج الإمارات في باقي الدول العربية.

وأوضح "وهاب"، قائلًا" أقرأ الآن خبراً أن الإمارات العربية للعام الثامن إعتبرت النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه تليها دول مثل كندا وبريطانيا وأميركا إنه خبر يلفتني كعربي وأسأل لماذا لا نستطيع تقليد هذا النموذج الناجح ويصبح مستقبل شبابنا في أوطانهم".

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