عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ليبيريا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي جيهزوندار فيندلي، وزير خارجية جمهورية ليبيريا.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وليبيا.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي جيهزوندار فيندلي وزير خارجية جمهورية ليبيريا، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في العديد من المجالات.

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من جانبه، أكد معالي جيهزوندار فيندلي الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية بين البلدين.

وأشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي جيهزوندار فيندلي، وزير خارجية جمهورية ليبيريا، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين واتفاقية استثمار ثنائية.