الامارات | محمد بن راشد يعتمد «مشاريع السعادة والرفاهية» للسكان والزوار في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد «مشاريع السعادة والرفاهية» للسكان والزوار في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات، تنفذها الهيئة في إطار رؤية سموه لمسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات التنموية، لاسيما الخدميّة منها، بما يضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، بصورة تكفل السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها.

نظام للنقل المعلق بطاقة استيعابية 8400 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد خطة خمسية لرصف الطرق الداخلية في عدد من المناطق السكنية في الإمارة «الحديقة المُعلّقة» جسر مساحته 3422 متراً مربعاً بإطلالة بانورامية مميزة لدبي

ممشى بطول 2.5 كم على شارع الشيخ زايد بين محطتي مترو «دبي التجاري» و«المركز المالي» ممشى «شاطئ الغروب» وجهة شاطئية جديدة بمناطق ترفيه عائلية على مساحة 80 ألف متر مربع

«ساحة ديرة» 35 ألف متر مربع من المساحات العامة لتواصل وإسعاد العائلات توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات وإنترنت الأشياء لرفع نسبة الأنظمة المرورية الذكية إلى 60%