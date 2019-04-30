محمد بن راشد: الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي للعام الثامن على التوالي

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات وللعام الثامن على التوالي هي النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.

وأكد سموه للشباب العربي أن الإمارات كانت وستبقى بلدكم .. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على "تويتر": "اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل 15 دولة عربية. أهم ما يشغلهم قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة..ويعبر حوالي 80 % منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم.. ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم ..وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "وللعام الثامن على التوالي كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه .. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم .. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".