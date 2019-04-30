طيران الإمارات تنال خمسة ألقاب ضمن جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط

نالت طيران الإمارات خمسة ألقاب الليلة الماضية ضمن جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط" 2019، أبزرها "أفضل ناقلة جوية في العالم" بالإضافة إلى "أفضل درجة أولى" و"أفضل درجة سياحية" و"أفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين" و"أفضل صالات مطار في الشرق الأوسط". ويؤكد نيل الناقلة هذه الجوائز التزامها بالتميز الدائم وتقديم أفضل المنتجات والخدمات.

وتم تقديم جوائز "بيزنس ترافلر الشرق الأوسط" 2019 في حفل حضره حشد كبير من مسؤولي صناعة الطيران وكبار الشخصيات من جميع أنحاء المنطقة. وتم اختيار الفائزين بهذه الجوائز من قبل عدد من خبراء السفر وفريق التحرير في المجلة.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: "يسرنا أن ننال خمسة ألقاب ضمن جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2019 وأن نرى مدى تقدير عملائنا لعلامتنا التجارية. وسوف نواصل الارتقاء بتجربتهم وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتفي يوعدنا بالتميز الدائم. ونود أن نشكر موظفينا الذين يعملون بجهد كل يوم لتقديم أفضل تجربة للعملاء، فهم يساهمون في بقاء طيران الإمارات في الطليعة عالمياً".

وكشفت طيران الإمارات مؤخراً عن تصميم داخلي ومنتجات جديدة لطائراتها البوينج 777-300ER، بما في ذلك 6 أجنحة في الدرجة الأولى مغلقة بالكامل بلمسات تصميم أنيقة ومترفة مستوحاة من سيارات الفئة S من مرسيدس- بنز. والأجنحة الخاصة الجديدة مجهزة بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح، 40 قدماً مربعةً، بتوزيع 1-1-1. وقد تم اعتماد أحدث التقنيات في مقاعد الأجنحة، حيث يمتاز المقعد بإمكانية ضبطه في وضع "الجاذبية صفر"، وهي إحدى تقنيات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المتطورة. واستخدمت طيران الإمارات للمرة الأولى على مستوى صناعة الطيران النوافذ الافتراضية في الأجنحة الوسطى، كما تم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية. وتخدم طائرات البوينج777-300ER المجهزة بالمنتجات الجديدة رحلات الناقلة إلى ست وجهات عالمية من ضمنها الرياض والكويت.

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وأكملت طيران الإمارات مشروع تغيير التصميم الداخلي لعشر طائرات من طراز بوينج 777-200LR ضمن الأسطول. وشمل مشروع استثمار الناقلة بملايين الدولارات في تحديث التصميم الداخلي للمقصورات مقاعد الدرجة السياحية. وتتميز المقاعد الواسعة بألوانها الهادئة مع تدرجات اللونين الرمادي والأزرق، وبتصميمها العصري مع مساند رأس جلدية.

ويزيد عدد أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، حالياً على 23 مليوناً، يكسبون ويستبدلون أميالهم لحجز تذاكر السفر والإقامة الفندقية وفي منافذ البيع بالتجزئة. وافتتح البرنامج، في وقت سابق من هذا العام، مركزاً جديداً لخدمة الأعضاء في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. ويلبي المركز جميع متطلبات أعضاء البرنامج الحاليين والجدد، بما في ذلك الإجابة على جميع الاستفسارات، مثل كيفية التسجيل في البرنامج وإنشاء الملف الشخصي وغيرها.

وتضم صالات الدرجة الأولى في الكونكورس A وB وC بمطار دبي الدولي مناطق للاسترخاء والاستحمام وتناول الطعام من بوفيه عالمي مع قائمة طعام متنوعة. وتستوعب صالات الناقلة ما يزيد على 2500 مسافر وتوفر مركز أعمال وسبا مع غرف معالجة ومساحة مخصصة للسوق الحرة وصالات تدخين تقدم أفخم أنواع السيجار وخدمة تلميع أحذية مجانية.

ونالت طيران الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر لقب "أفضل درجة أولى في العالم" ضمن "جوائز تريب أدفايزر ترافلرز تشويس 2019" للناقلات الجوية العالمية. وحصدت الناقلة 3 جوائز أخرى هي: أفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط والخيار الأول للمسافرين في الشرق الأوسط. ويكرم موقع السفر "تريب أدفايزر" شركات الطيران العالمية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية من مستخدمي الموقع.