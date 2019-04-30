البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري يحرز المركز الثاني في بطولة WSK للكارتينج في أنجيرفيل – فرنسا

حقق البطل الإماراتي الموهوب نجم سباقات الكارتينج وبطل سباقات WSK 2019 راشد الظاهري أداءً جديداً مذهلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث احتل المركز الثاني في أنجرفيل - فرنسا لصالح فريق بارولين كارتينج، تنافس الظاهري فيها مع أفضل السائقين الموهوبين في مجال الكارتينج في العالم خلال بطولة WSK الأوروبية لفئة الميني (من 8 إلى 12 عامًا) محققاً مراكزاً متقدمة، ضمن لائحة المراكز العشرة الأولى.

في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع (من 25 إلى 28 أبريل) قدم البطل الإماراتي الموهوب بعض العروض القوية خلال الجولات التحمئة الأربعة محرزاً المركز الثاني مرتين بالرغم من أنها المرة الأولى التي يتسابق فيها الظاهري على حلبة أنجرفيل. ومع ذلك تراجع قليلاً في الجولة التأهيلية بسبب سوء الأحوال الجوية وتعديل مركبة الكارتينج الخاصة به أكثر من مرة، حيث حصل على المركز السادس في مجموعته والمركز التاسع في مجموع 44 سائق في السباق كاملاً.

انطلق نجم الكارتينج الإماراتي، عاقداً عزمه على الفوز، في مرحلة ما قبل النهائي فحقق انتصارًا لا يصدق مع بعض مناورات التجاوز والتخطي فتمكن من عبور الخط في المركز الأول محققاً أسرع وقت في كلتا المجموعتين. وفي السباق النهائي، كان التنافس شديداً، لكن البطل الموهوب تمكن من مواجهة صعاب السباق وفاز في النهاية محققاً المركز الثاني بفارق أقل من نصف ثانية عن المتسابق الأول.

وقد تمكن البطل الإمارتي من تحقيق نقاطًا مهمة خلال بطولة نهاية الأسبوع، مما جعله يحتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام في كأس سباق WSK الأوروبية لفئة الميني بفارق 14 نقطة عن المركز الثاني.

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هذا وصرح البطل الإماراتي راشد الظاهري عن إنجازه قائلاُ: "رغم ضياع المركز الأول إلا أنني سعيد للغاية عن أدائي في السباق لأنني كنت في مراكز جيدة طوال سباق عطلة نهاية الأسبوع، واكتسبت خبرة جيدة على هذه الحلبة الصعبة. إنني أتطلع حقًا إلى وضع ما تعلمته موضع التنفيذ في السباقات القادمة. أنا سعيد بشكل خاص لأن هذا يضعني في مكانة متقدمة ورائعة في الترتيب العام لسباقات WSK".

وتواجد المدرب فاوستو إيبوليتي بطل سباقات الفورمولا2 السابق مع الظاهري بصورة دائمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتقديم الدعم للبطل الإماراتي، وعلق على إنجاز "الظاهري" قائلاَ: "مرة أخرى قدم البطل الإماراتي الموهوب أداءً رائعاً في هذه المنافسة الصعبة، بالرغم من تواجده للمرة الأولى على هذه الحلبة، إلا أنه أبهرني بإصراره وثباته بشدة في تنافسه مع المتبارزين الآخرين الذين لهم خبرة فكبيرة على هذه الحلبة من قبل، لقد تمتع راشد بوفرة من الحرفية في التعامل مع ظروف الطقس المتقلبة و الغير ملائمة. يتمتع راشد بموهبة طبيعية فذة، ولكن ما يبهرني أكثر ويسعدني دوما هو تأقلمه مع ظروف كل سباق على حدةٍ وهذا الثبات والإصرار بالإضافة إلى الموهبة الطبيعية التي يتمتع بها هو ما سيساهم في جعله من أقوى وأمهر المتسابقين مستقبلاً".

احتضنت حلبة أنجيرفيل الجولة الثانية من سباقات كأس WSK -أوروبا لسباقات الكارتينج. وسيستأنف البحث عن اللقب من حلبة لوناتو في 23 يونيو قبل الجولة الأخيرة على حلبة أدريا في 30 يونيو. وكان البطل الإماراتي راشد الظاهري قد انضم إلى فريق بارولين كارتينج في بداية هذا الموسم للمشاركة في سباقات عالمية مختلفة، بما في ذلك بطولة WSK العالمية في أوروبا والبطولة الإيطالية وغيرها الكثير. ويذكر أن فريق بارولين كارت متخصص في سباقات الكارتينج وتأجير معدات السباقات بما يشمل المركبات والمحركات وملحقاتها. وتسعى شركة بارولين المبتكرة من خلال نهجها الإبداعي في صناعة منتجاتها على توسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم، كما اكتسبت الشركة الآن شهرة على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أهم الشركات الناشئة والمصنعة لمركبات الكارت.