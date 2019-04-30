الإعلان عن قائمة العلامات التجارية المشاركة في فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"

علنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أسماء العلامات التجارية المشاركة في الدورة السادسة من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، والتي ستشهد عروض ترويجية وصفقات مدهشة بتخفيضات تصل لغاية 90 بالمائة في الفترة من 2 – 4 مايو.

الأزياء

اميريكان ايجل

بالمان

ماركس & سبينسر

جاب

كارن ميلن

ليفايز

لبسي

مانغو

ريس

سوبر دراي

ديزل

فور ايفر 21

جي2000

سكور بروذرز

الجمال

باث & بودي وركس

دبنهامز

نيلز يارد ريميديز

ريتوالز

في للعطور

انجلوت

مكياجي

نارز

التجهيزات المنزلية

كريت & باريل

هومس أر أس

دانوب هوم

دويل

هوم بوكس

ايكيا

ميزون دو موند

بوتري بارن

تافولا

ثينك كيتشين

المتحدة للأثاث

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الأحذية والاكسسوارات

أكسسورايز

إلدو

كاربيزا

تشارلز & كيث

إيكو

هيرشل

مونسون

ستيف مادن

تومز

فيجن اكسبريس

سن اند ساند سبورتس

ستيديوم

كيبلنج

الذهب والمجوهرات

جوهرة

باندورا

زين دياموند

ريفولي

الفطيم للساعات و المجوهرات

كورابة للمجوهرات

صديقي و أولاده

الأطفال

بيلد-أ-بير وركشوب

مركز التعليم المبكر

ليغو

ماماز و باباز

تويز آر أص

ذا تشيلدرنز بليس

كارترز



يقدّم راعي الفعالية "بنك رأس الخيمة الوطني" الفرصة للمتسوقين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر ماستركارد من البنك خلال "3 أيام من التخفيضات الكبرى" للفوز باسترداد نفقاتهم، حيث سيدخل أي شخص ينفق 250 درهماً أو أكثر في السحب الذي سيشهد اختيار 10 فائزين يومياً، وسيحصل كل فائز على استرداد نفقاته بقيمة 1000 درهم ليكون مجموع الجوائز عند انتهاء فترة التخفيضات الكبرى 30 ألف درهم.



علّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من خلال رعايتنا للنسخة السادسة من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى في مهرجان دبي للتسوق. ونحن ندرك تماماً أهمية هذه الفترة من العام التي تكون فيها كلفة التسوق عالية جداً حيث يقوم العملاء بشراء ما يحتاجون إليه في رمضان، والتسوق لشراء ملابس جديدة أو حجز تذاكر الطيران، ووضع الخطط لقضاء عطلة العيد. وتماشياً مع إستراتيجيتنا التي تركز على العميل، فقد فتحنا الأبواب لمزيد من المكافآت الجديدة والمثيرة المتعلقة بأسلوب الحياة التي يمكن لعملائنا الإستفادة منها. ويمكن لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الحصول على مزايا عديدة من هذه المكافأة الفريدة والرائعة لاسترداد جميع نفقاتهم خلال فترة التخفيضات الكبرى القادمة في مهرجان دبي للتسوق."



وقال جيريش ناندا، مدير عام "ماستركارد" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: "يسعدنا أن نكون جزءاً من نسخة هذا العام من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، والتي تحظى بأهمية كبيرة ضمن فعّاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي ويترقبها المتسوّقون بفارغ الصبر. ونأمل أن يضيف العرض الترويجي لاسترداد النفقات قيمة مميزة لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من راك بنك وماستركارد، من خلال منحهم فرصة رائعة للفوز بجائزة العمر".