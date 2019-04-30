قرقاش يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي سعادة الدكتورة فومزيللي بلامبو- نيغوكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتناول اللقاء قضايا عدة تتعلق بأنشطة الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وجهود النهوض بالمرأة.

وفي هذا الإطار، عرض معالي الدكتور أنور قرقاش ما حقّقته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات في تمكين المرأة في المجتمع على جميع المستويات.

وتم، خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة الدولية في المجالات الإنسانية.

وجدّد معاليه التأكيد على التزام الإمارات بمواصلة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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