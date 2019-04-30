الهلال الأحمر السعودي بجدة يشارك في فعاليات أسبوع المرور العربي.







أمل العامري -جدة شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة, بمعرضٍ توعوي في أسبوع المرور العربي 2019 تحت شعار "القيادة الآمنة تضمن سلامتك وسلامة الاخرين" الذي انطلقت فعالياته أمس, في الياسمين مول بمحافظة جدة .

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بجدة عبد الله أحمد ابوزيد, أن المعرض هَدِف لتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن السرعة والحوادث, ودور الهيئة في المهام التي تقدمها لخدمة المرضي والمصابين عن طريق الإسعاف الأرضي,, وتقديم أفضل الخدمات الطبية الحديثة تحت إشراف كوادر طبية مُؤهلة, إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية الجليلة للمواطنين والمقيمين .

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