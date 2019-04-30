سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يتفقد جناح طيران الإمارات في سوق السفر العربي

زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، جناح طيران الإمارات، الناقل الرسمي لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، الذي يعد أكبر حدث دولي للسفر والسياحة في المنطقة.

وكان في استقبال سموه الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، الذي اصطحبه في جولة تعريفية على جناح الناقلة الذي يتضمن جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل والمجهز بأبواب تمتد من أرضية الطائرة وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعةً، وقد استوحي من مرسيدس بنز. كما تفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم مقصورة درجة رجال الأعمال على طائرة البوينج 777-300ER. واستوحي تصميم مقاعد المقصورة من التصميم الداخلي للسيارات الرياضية الحديثة، مع مساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ووحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وخيارات الإضاءة الشخصية وثلاجة شخصية.

ويقام معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، الذي يعد أكبر حدث دولي للسفر والسياحة في المنطقة، في دبي من 28 أبريل (نيسان) حتى 1 مايو (أيار) 2019.