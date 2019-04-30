افتتاح جناح السياحة التايوانية في أول مشاركة لها في سوق السفر العربي

يقود وفد السياحة التايوانية، التابع لمكتب السياحة التايوانية، الذي يتألف من موردين في قطاع السياحة وممثلي الثقافة التايوانية، مسيرتهم نحو سوق السفر العربي، الحدث الدولي الرائد في مجال السفر والسياحة الذي تقام فعالياته في إمارة دبي، في الفترة ما بين 28 أبريل وحتى 1 مايو 2019.

يعلن مكتب السياحة التايوانية عن شراكته الاستراتيجية مع طيران الإمارات، التابعة لمجموعة الإمارات والتي تعد أكبر ناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط، خلال سوق السفر العربي، وبصرف النظر عن الاجتماعات الفردية مع كوادر السياحة المحلية، لتعزيز السياحة في تايوان في الشرق الأوسط. وتركز الشراكة على سلسلة من الأنشطة الترويجية التي تسلط الضوء على ثقافة تايوان وطبيعتها الآسرة والمهرجانات والأسواق مما يجعلها وجهة سياحية رائعة للاستمتاع بالرحلات السياحية. وتهدف الحملة الترويجية للوصول إلى 12 مليون شخص وسيتم طرحها باللغتين العربية والإنجليزية. بهدف تشكيل صورة تايوان كواحدة من أكثر الوجهات استقطاباً للسياح من المنطقة، وستستمر حملة الترويج الإبداعية من خلال قنوات متعددة مثل المطبوعات والصحافة الرقمية والإذاعية والتلفزيونية حتى 6 مايو 2019.

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وفي تعليقه عن المشاركة في سوق السفر العربي والتعاون مع طيران الإمارات، قال الدكتور ترست لين، مدير مكتب السياحة في تايوان: "تعتبر مدينة دبي أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن كونها المركز الاقتصادي والمالي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب القوة الشرائية الهائلة لعملائها من الدرجة الأولى، فإن المدينة هي بلا شك أفضل نقطة انطلاق للترويج للسياحة في تايوان في منطقة الشرق الأوسط. يسرنا أن نتعاون مع طيران الإمارات. والإعلان عن أطلاق هذه الحملات، التي نهدف من خلالها إلى زيادة الوعي تجاه تايوان باعتبارها أجمل وجهة للسياحة في قلب آسيا. استقبلت تايوان 22 ألف سائح من منطقة الشرق الأوسط في عام 2018 وكانت نسبة الإشغال الفندقي في تايوان بنسبة 75%، ونحن بصدد تشجيع السياحة من المنطقة"

سعت تايوان إلى تعزيز صورتها كمركز رئيسي للسياحة، وعززتها من حيث جودة البنية التحتية والسلامة والاستقرار وخطوط الاتصال. وسرعان ما أصبحت وجهة مفضلة للسياح من المنطقة، كونها لا توجد صعوبة في الحصول على الوجبات الحلال. ولاحظت تايوان ارتفاعًا في عدد السياح من دول الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد. وعليه التزمت السياحة التايوانية والحكومة بتهيئة بيئة ودية للمسلمين لسنوات مضت. ووفقًا لمؤشر ماستركارد "كريسنت"، مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2019، صنفت تايوان بين أفضل ثلاث وجهات للمسلمين من الدول الغير مسلمة.

يهدف فندق تايوان بافيليون Taiwan Pavilion الذي تم تسليط الضوء عليه من خلال مهرجان المصابيح الأشهر في العالم والمناظر الطبيعية الخلابة والمشاهد الليلية الرائعة للمدينة، بالإضافة إلى جذب المسافرين الذين يحبون الحياة الليلية والتسوق والبيئة الخضراء. سيعمل فندق بافيليون على تعزيز الأنشطة الثقافية المتنوعة للزوار لتجربة مميزة في تايوان، مثل صناعة المظلات الورقية وزخرفة البلاط القديمة، وفن الخط، وجلسات تذوق الشاي في تايوان، بالإضافة إلى المزيد من التجارب. في أجواء مليئة بنكهات تايوانية. من المتوقع أن يجذب جناح تايوان زوار سوق السفر العربي من صناع القرار في مجال صناعة السياحة المحلية والمسافرين لأخذهم في زيارة في قلب آسيا في تايوان. يقع جناح تايوان في الجناح رقم AS1860 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في مركز دبي التجاري العالمي، المطل على شارع الشيخ زايد، في إمارة دبي.