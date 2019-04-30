إدارة الضيافة القابضة تعلن عن إطلاق العلامة التجارية "فندق إيكوس" الملائمة لنمط الحياة العصرية ​

: أعلنت "أتش أم أتش" - إدارة الضيافة القابضة، المشغل الأكبر في قطاع الفنادق الخالية من الكحول، ذات التاريخ الممتد في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق "فندق إيكوس" الذي سيساهم في تنوع محفظتها الحالية، مع إضافة علامة تجارية ملائمة لنمط الحياة العصرية.

لهذه المناسبة، أقيم حفل في أول فندق للعلامة التجارية، فندق إيكوس دبي الفرجان، بالقرب من مجتمع الفرجان السكني، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي - المدير العام لشركة فيصل القابضة. من المتوقع أن يفتح "فندق إيكوس دبي الفرجان" أبوابه للضيوف في الربع الثالث من عام 2020.

فندق إيكوس دبي الفرجان، هو عبارة عن فندق مصمم على نمط الحياة العصرية، ويضم 321 غرفة تلبي احتياجات كل من مسافري رحلات الترفيه والعائلات ورجال الأعمال. بتوافق تصميمه الذكي والمبتكر مع البنية التحتية الحديثة، يوفر الفندق تجربة فريدة لا تنسى غنية بعنصر مفاجأة لجميع ضيوفه. يقع أول فندق إيكوس بموقع استراتيجي في مجتمع الفرجان السكني، على بعد حوالي 5 كم فقط من موقع إكسبو 2020، وعلى بعد 24 كم من مطار دبي الدولي، و 16 كم من وسط مدينة دبي.

في هذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي - رئيس مجلس إدارة - منافع، والمدير العام لشركة فيصل القابضة (المالكة لإدارة الضيافة القابضة مع منافع): "نحن مسرورون للإعلان عن إطلاق علامتنا التجارية العصرية، فنادق إيكوس، التي تتيح لنا تقديم تجربة مبتكرة ضمن فئة الفنادق الرائدة المصممة للضيوف ذوي العقلية العصرية التي تسعى لإقامة فريدة من نوعها وكذلك بأسعار معقولة. ستكون فنادق إيكوس هي المعيار الرئيسي لقطاع الضيافة في المنطقة وسيتحقق هذا بسرعة من خلال أول فندق للعلامة التجارية، فندق إيكوس دبي الفرجان، الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في الوقت المناسب للترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم لزيارتنا في معرض إكسبو 2020".

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وقال السيد بريت شافير، الرئيس التنفيذي لشركة فيصل القابضة، "يتجه قطاع الضيافة نحو تقديم عروض مبتكرة قائمة على التكنولوجيا. لهذا، فإن الاستثمار في مفهوم جديد وتوسيع نطاق محفظتنا يشكل لنا حافزاً يشجعنا على العمل الدائم بهدف تحسين تجارب الفندق لضيوفنا وإعطاء معنى جديد لها، كما يعزز التزامنا بالنمو المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

من جانبه، قال السيد عبودي العسلي، المدير التنفيذي لأتش أم أتش: "نتطلع إلى أن تصبح العلامة التجارية لفنادق إيكوس، الوجهة المفضلة للمسافرين المهتمين بالتكنولوجيا الذين يبحثون عن الأناقة والراحة في المدينة. سيتم تجهيز الفندق في الفرجان بتكنولوجيا مبتكرة، استجابة لحاجة قطاع الضيافة في الإمارة".