جزيرة قبرص تشهد تزايداً في أعداد الفنادق الفاخرة تزامناً مع مساعيها لتنمية قطاع الضيافة الراقية

أشارت التوقعات إلى نمو محفظة قبرص من الفنادق والمنتجعات لهذا العام بواقع 1,634 غرفة، وذلك مع افتتاح 7 فنادق فاخرة على امتداد الجزيرة المتوسطية الاستثنائية قبل نهاية العام الجاري.

ومع التوقعات بأن تسجل قبرص رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد السياح الوافدين إليها خلال فترة الذروة في الأشهر القليلة المقبلة، أفادت مفوضية وزارة السياحة القبرصية بأن الفنادق المفتتحة حديثاً ستساهم في استقطاب مزيدٍ من الزوار من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.

وكانت قبرص قد شهدت افتتاح مجموعة من المنشآت الفاخرة من فئة الأربع والخمس نجوم، ومن أبرزها منتجع وسبا ’بارك لين‘، وفندق ’أمارا‘، وفندق ’أمافي‘، ومنتجع وشقق ’صن سيتي‘، والتي من شأنها تلبية احتياجات وتطلعات المسافرين من عشاق الفخامة وهواة التجارب المليئة بالنشاط على حد سواء. وتقع جميع هذه المنشآت الفاخرة على مقربة من أهم المعالم السياحية وأكثرها شعبية على الجزيرة، وينطوي كل منها على مجموعة واسعة من الأجنحة الفاخرة وأحواض السباحة الخاصة، فضلاً عن تشكيلةٍ متميزةٍ من خيارات الأطعمة والمشروبات ومنتجعات السبا والصالات الرياضية الفسيحة.

وبهذا الصدد، قال سعادة سافاس برديوس، وزير السياحة القبرصي: "تسهم المجموعة المتنوعة من مناطق الجذب السياحي التي تحتضنها قبرص في تحقيق زيادةٍ سنويةٍ في إجمالي أعداد السياح. لذا يمثّل توسيع المحفظة الفندقية للجزيرة ضرورةً استراتيجية ستعزز من جاذبية قبرص بالنسبة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

كما تتنامى أهمية قبرص لدى العديد من علامات الفنادق الفاخرة بوصفها وجهةً حيويةً ضمن خطط الاستثمار والتوسع الخاصة بها. ويعد افتتاح الفنادق الجديدة خلال العام الجاري الخطوة الأولى بهذا الإطار. وقد تم تشييد هذه المشاريع لتلائم احتياجات وتطلعات الزوار من السياح ورجال الأعمال على حد سواء، كما تتماشى مع جهود مفوضية وزارة السياحة القبرصية لتعزيز محفظتها من المنشآت الفاخرة التي تلائم أذواق كافة المسافرين العصريين".

وقد افتتح منتجع وسبا ’بارك لين‘ أبوابه أمام الزوار في مدينة ليماسول في وقت سابق من هذا الشهر، ليمثل أولى مشاريع ’ماريوت الدولية‘ في قبرص؛ وأول منتجعٍ تابعٍ لإحدى العلامات العالمية الفاخرة في الجزيرة. ويمتد الفندق على مساحة 100 ألف متر مربع من الحدائق الوارفة ذات التصاميم الساخرة، ويتمتع بإطلالات ساحرة على الشاطئ الرملي الممتد بطول 300 متر. ويتفرد الفندق بموقعٍ متميزٍ على مقربة من العديد من الوجهات التراثية الاستثنائية، بما فيها موقع ’أماثوس‘ الأثري.

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وبالإضافة إلى ذلك، شهدت قبرص في فبراير المنصرم افتتاح ’أمافي‘، الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم والمخصص للأزواج، في قلب مدينة بافوس. وتحتضن المناطق الترفيهية الخاصة بالفندق حوضي سباحة خارجيين وحوض سباحة داخلي، بالإضافة إلى نادٍ رياضي وملعب تنس ومنتجع سبا وأربع مطاعم وثلاثة أركان مشروبات.

ومن المقرر افتتاح منتجع ’نيسي بلو بيتش‘ الشاطئي المتميز من فئة الأربع نجوم خلال الشهر القادم، والذي ينطوي ضمن طوابقه الأربعة على العديد من الأجنحة الفاخرة، إلى جانب حوضي سباحة ومجموعةٍ من منافذ الأطعمة والمشروبات الاستثنائية، ما يجعله الوجهة الأمثل للعائلات الراغبة بالاستمتاع بجمال مدينة آيا نابا الساحرة.

وسيشهد شهر مايو المقبل افتتاح فندق ’أمارا‘ الفاخر، والذي يمثل واحداً من أبرز الوجهات المرتقبة على الجزيرة. ومن المتوقع أن يُشكل ’أمارا‘ إضافةً استثنائيةً على مشهد المأكولات الفاخرة في قبرص، حيث سيحتضن الفندق ثلاثة مطاعم راقية تضم مجموعة من أشهر الطهاة العالميين، بما فيهم نوبو ماتسوهيسا وجورجيو لوكاتيلي و جورجوس بابايوانو.

كما سيجري خلال مايو المقبل افتتاح فندق ’لويس آيفي ماري‘ الفاخر من فئة الخمس نجوم، والتابع لمجموعة ’إيليجانت‘ من فنادق ’لويس هوتيلز‘، وذلك على شاطئ كاتو بافوس بالقرب من ميناء بافوس. وسيتضمن الفندق 148 غرفة ’سوبيريور‘ و’ديلوكس‘، بالإضافة إلى العديد من الأجنحة الصغيرة.

وسيحمل العام الجاري أيضاً افتتاح فندق ومنتجع ’كريسوماري بيتش‘ في قلب منطقة ’نيسي أفينيو‘ في مدينة آيا نابا، ومنتجع وشقق ’صن سيتي‘ من فئة الخمس نجوم.