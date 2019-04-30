الفطيم تويوتا تطرح الجيل المقبل من مركبة هاي إيس في الإمارات مع مزايا أمان متقدمة وحزمة من المواصفات...

تماشياً مع مساعيها للمحافظة على إرثها العريق في نقل الركاب والبضائع بطمأنينة وراحة بال تامة، كشفت الفطيم تويوتا عن جيل جديد من قائمة مركبات الـڤان وحافلات هاي إيس مع مزايا أمان متقدمة، ومحركات جديدة قوية، وراحة أكبر في تجربة الركوب، إضافة إلى حزمة من المواصفات الجديدة.

تقوم هاي إيس الجديدة كلياً بتعزيز حصة الفطيم تويوتا في قطاع المركبات التجارية الخفيفة في الإمارات، حيث تأتي المركبة بخيارين اثنين من أنواع الهيكل، العادي مع سقف مقياسي، والطويل الذي يتضمن تصميم سقف أكثر ارتفاعاً، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء سواء كانت لتحميل البضائع أو الركاب.

ويقع في مقدمة السيارة ذات الإطلالة الحديثة العصرية تصميم غطاء مصغر للمحرك الجديد، ما يعني أن المحرك لم يعد مثبتاً فوق محور العجلات الأمامية. ومن خلال تغيير مكان المحرك، يمكن لكل من السائق والركاب تجربة بيئة عمل أفضل بدون انبعاث للحرارة أو صدور اهتزازات من أسفل المقاعد. ويؤدي هذا التصميم أيضاً إلى تحسين عملية صيانة المركبة، حيث يصبح الوصول للمحرك أكثر سهولة مقارنة بالجيل السابق.

وتعليقاً على طرح قائمة مركبات هاي إيس الجديدة كلياً، قال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: "منذ طرحها في عام 1967، شكلت هاي إيس الركيزة الأساسية للعديد من الأساطيل التجارية لنقل الركاب والبضائع في كافة أنحاء العالم، وتوفر لمالكي ومديري الأساطيل شعوراً بالطمأنينة وراحة البال الكاملة. وتبدو شعبية هاي إيس واضحة في أرقام المبيعات التي سجلتها هذه المركبات والتي تجاوزت 6 مليون مركبة في أكثر من 150 دولة".

وأضاف: "فيما تستعد دولة الإمارات لاستقبال الزائرين والسياح قبل وأثناء معرض اكسبو 2020، من المتوقع زيادة الطلب وبشكل كبير على وسائل نقل الركاب والبضائع، بما في ذلك الحافلات السياحية صغيرة الحجم، والحافلات الخاصة، والمركبات المستخدمة في خدمات الإمداد والتجهيز. وبفضل ما تشتهر به مركبات هاي إيس من بنية صلبة، وجودة رفيعة المستوى وموثوقية عالية، فإنها الخيار المثالي لأصحاب الأعمال ومديري الأساطيل، الذين يبحثون عن حلول نقل آمنة تتسم بالسلاسة، والتكاليف الملائمة، لكل من الركاب والبضائع".

تتميز هاي إيس التي تمت إعادة تصميمها بالكامل، بتصميم داخلي مريح يقلل من شعور السائق بالتعب والإجهاد حتى عند القيادة لمسافات طويلة. ويوجد في التصميم الداخلي خاصية رفع مقعد السائق، وهي الأولى من نوعها في هاي إيس، ووسائد وظهر مقعد بأشكال جديدة، بما يوفر تجربة ركوب أكثر راحة ويساعد في تقليل شعور السائق والركاب بالتعب. يضاف إلى ذلك، تم تجهيز المركبة بوحدة تكييف هواء عالية الأداء مع منافذ كبيرة لزيادة تدفق الهواء، وخاصية الإغلاق بالانزلاق التي تتصف بسهولة الاستخدام.

كما تم تصميم المقصورة الداخلية للمركبة الجديدة كلياً، بحيث توفر الحد الأقصى من مساحة التخزين، مع مزايا إضافية ترتقي بتجربة الملكية إلى درجة غير مسبوقة. وقد اعتمد الجيل السادس من هاي إيس عدداً من التحسينات لسهولة الدخول إلى المركبة والخروج منها. ويوجد في هاي إيس مساحة أكبر للأرجل بشكل ملحوظ، بما يتيح تجربة ركوب محسّنة تم تحقيقها من خلال عتبات أبواب أكثر اتساعاً، ومقابض مساعدة تم تثبيتها في مواقع استراتيجية، إلى جانب نظام دخول مضيء.

تقدم هاي إيس الجديدة كلياً تجربة قيادة ديناميكية، وتأتي مجهزة بنوعين من المحركات، محرك ديزل من أربع إسطوانات بسعة 2.8 لتر ينتج عنه قوة قدرها 174.3 حصان وعزم يبلغ 420 (نيوتن متر)، ومحرك بنزين من 6 إسطوانات على شكل حرف V وبسعة 3.5 لتر مع 24 صماماً بنظام التوقيت المتغير للصمام – الذكي، وضغط عالي وتقنية حقن مباشر(D4-S)، ويوفر أقصى قدر من القوة بمقدار 277.6 حصان وعزم 351 (نيوتن متر). وقد تم تزويد كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. فضلاً عن ذلك، تم تجهيز ناقل الحركة اليدوي بنظام ناقل الحركة اليدوي الذكي (iMT) لتعزيز لشعور بنقل الحركة والقدرة على التحكم مع تقليل درجة الضوضاء في المقصورة الداخلية.

Advertisements

وعلى نحو مماثل، فإن سعة الشحن الممتازة، والتي تعد ميزة لجميع طرازات هاي إيس، قد تمت المحافظة عليها وبحد أقصى يبلغ 6.2 متر مكعب في مركبات الـڤان ذات قاعدة العجلات الطويلة، و9.3 متر مكعب في مركبات الـڤان ذات قاعدة العجلات فائقة الطول، وذلك بفضل قاعدة العجلات الأكثر طولاً والشكل الذكي الذي يزيد من عرض التصميم الداخلي بمقدار 215 ملم والارتقاع بمقدار 5 ملم بدون تغيير العرض الكلي للتصميم الخارجي. ويتيح هذا الأمر للعملاء تحميل المزيد من البضائع بوتيرة أسرع من عمل الرافعات الشوكية، كما أن مركبة الـڤان ذات المقعدين بقاعدة العجلات فائقة الطول قادرة على استيعاب أربعة ألواح تحميل أوروبية قياسية، بأبعاد 1,200 ملم X 800 ملم، بفضل فتح بابها الجانبي الأوسع بمقدار 1,250 ملم (+70 ملم مقارنة مع الجيل الحالي) بما يتيح وصول سهلاً للرافعة الشوكية. من جانب آخر، نجد أن مركبة الـڤان ذات قاعدة العجلات الطويلة قادرة على استيعاب ثلاثة ألواح تحميل أوروبية قياسية.

إضافة إلى ذلك، تم توفير العديد من الأسطح المسطحة ونقاط التثبيت، بهدف تسهيل تحويل المركبة للاستخدام المتخصص. وستوفر شركة تويوتا دليلاً تفصيلياً باللغتين العربية والإنجليزية لمساعدة العملاء في هذا الجانب.

توفر دعامات ماكفرسون المطورة حديثاً والتي توجد في مقدمة المركبة إدارة وثباتاً ممتازين، علاوة عن راحة فائقة أثناء القيادة. وفي مؤخرة المركبة، تمت زيادة امتداد تعليق نابض الصفيحة الجديدة بمقدار 200 ملم، الأمر الذي يمدد نطاق الشوط بمقدار 30 ملم، وينتج عن ذلك تجربة ركوب مريحة مع تعزيز إدارة وثبات المركبة. كذلك وبفضل القدرة على المناورة الرائعة، فإن السيارة الجديدة كلياً قادرة على الدوران بمقدار 0.2 متر أقل من طرازها السابق عند الإلتفاف على المنعطفات وفي مواقف السيارات المتوازية.

ووفاءً لتقاليد تويوتا العريقة التي تحرص على جعل الأمان أولوية قصوى دائماً، يمنح الجيل السادس من هاي إيس عملاءه راحة بال وطمأنينة لا مثيل لها من خلال تعزيز كل من السلامة السلبية والنشطة. وقد تم تصميم هذه المركبة الجديدة كلياً لتخفيف عبء التنقل على السائق والركاب، حيث تم استلهام خطوط تصميمها من المشاكل الموجودة في الواقع بهدف توفير حلول عصرية حديثة. وإضافة إلى صلابة الهيكل القوية للغاية التي تم تحقيقها باستخدام هياكل إطارات على شكل حلقة، تتميز السيارة بهيكل ممتص للصدمات يعمل على زيادة قوة قضيب الشاسيه الجانبي المستقيم، لامتصاص قوة الاصطدام بشكل فعال. وتضم المجموعة الشاملة من مزايا الأمان في المركبة أيضاً وسائد هوائية SRS للسائق والراكب الأمامي، ووسادة هوائية للركاب بتصميم مصغر لحماية الراكب في المقعد الأوسط.

لمزيد من المعلومات عن مركبات تويوتا، يرجى زيارة أقرب صالة عرض للفطيم تويوتا.