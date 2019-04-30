ساكسو بنك: فيسبوك تتصدّر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الربع الأول من العام

أعلن ’ساكسو بنك‘، المتخصص والرائد في التداول والاستثمار على الأصول المتعددة عبر الإنترنت، قائمة تضم أفضل خمسة أسهم من حيث التداول في الربع الأول من العام.

وفي تعليقه، قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ’ساكسو بنك‘: "تعرّضت أسعار الأسهم وتقديرات الأرباح لتأثيرات كارثية في الربع الأخير من عام 2018، وفي جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم. إلا أن التحوّل التاريخي الذي شهدته السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفدرالي، وتحسّن البيانات من آسيا، دعم أسواق الأسهم لتتعافى مما تكبّدته خلال الربع الأخير من عام 2018. وشهدت الأسهم الأمريكية انتعاشاً ملحوظاً أعادها إلى سابق عهدها عند أعلى مستويات حققتها في العام الماضي، حيث يبعد مؤشر ’ستاندرد آند بورز 500‘ بنسبة 2% فقط عن ذروته التي وصل إليها في سبتمبر. ويأتي هذا التحسّن مدفوعاً بالسياسة النقدية والتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتحسّن أرقام الاقتصاد الكلي في آسيا، ويمكننا اعتبار انطلاق موسم أرباح الربع الأول هذا الأسبوع رابع العوامل الدافعة لهذه النتائج".

تعليقات بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ’ساكسو بنك‘، حول الأسهم الأكثر تداولاً:

جميع العملاء (النسبة المئوية منذ بداية العام وحتى تاريخه)

شركة ’فيسبوك‘ (+34%)

يبقى ’فيسبوك‘ من الأسماء المألوفة للعديد من الأشخاص والمستثمرين، حيث يبلغ عدد مستخدميه حول العالم 2.3 مليار شخص. وبالتوازي مع معدلات النمو الثابتة التي تواصل شركة التواصل الاجتماعي تحقيقها، تواصل أسهم الشركة احتلالها لمكانة متقدمة على قائمة أكثر الأسهم تداولاً بين المستثمرين.

شركة ’إنفيديا‘ (+43%)

شهدت أسهم ’إنفيديا‘ تداولات نشطة في السوق خلال العامين الماضيين بفضل اهتمامها بالألعاب الإلكترونية، والعملات المشفّرة، ومراكز البيانات وصناعة السيارات عبر وحداتها المتطورة لمعالجة الرسوميات. وتعتبر وحدات المعالجة هذه محور الاستثمارات الهائلة في مجالات الأتمتة والتعلم الآلي وغيرها، ما يجعل ’إنفيديا‘ أكبر الشركات ذات الاستثمارات المتخصصة في هذه التقنيات الناشئة.

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شركة ’تيسلا‘ (-17,5%)

تختلف الآراء حول شركة ’تيسلا‘، وينقسم المستثمرون بشأن مستقبل الشركة بالتوازي مع تقلبات أسعار أسهمها. وتعتبر ’تيسلا‘ أكبر الشركات ذات الاستثمارات المتخصصة في حركة الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وهو السبب الرئيسي في التداولات المكثفة لأسهم ’تيسلا‘.

مجموعة ’علي بابا‘ القابضة المحدودة (+35.5%)

تعتبر ’علي بابا‘، ومنذ سنوات طويلة، واحدة من أكثر الأسهم تداولاً نظراً لما تقدمه الشركة للمستثمرين من انكشاف على الأسواق الاستهلاكية الصينية ورقمنتها. وعلاوة على ذلك، توفر ’علي بابا‘ معدلات نمو مرتفعة، ما زالت نادرة في توسعنا منخفض النمو منذ الأزمة المالية.

شركة ’نتفليكس‘ (+35,5 %)

مع بلوغ عدد مشتركيها إلى حوالي 150 مليون شخص في الربع الأخير من عام 2018، أصبحت ’نتفليكس‘ من الأسماء الشهيرة بالنسبة للعديد من المستهلكين عندما يتعلق الأمر باستهلاك الفيديو الترفيهي. ومن الواضح أن ذلك يؤدي إلى ازدياد انتشار الشركة وتعزيز أنشطة تداول أسهمها، فضلاً عن النمو المذهل الذي تشهده على المدى الطويل.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة ’فيسبوك‘

شركة ’بوينج‘

شركة ’واير كارد‘

شركة ’إنفيديا‘

شركة ’إلكترونيك آرتس‘