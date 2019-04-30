الامارات | منصة رقمية توفر وظائف شاغرة ومقابلة أصحاب الأعمال عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة رقمية توفر وظائف شاغرة ومقابلة أصحاب الأعمال عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، رحلة "البحث عن وظيفة"، التي تمثل الجيل الجديد من منصات التوظيف الرقمية وإدارة المواهب والخبرات في إمارة أبوظبي، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم".



وتلبي المنصة الرقمية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال إحاطة إعلامية أمس، احتياجات الباحثين عن عمل سواء مواطنين أو مقيمين أو خارج الدولة، وتوفر لهم إمكانية الوصول السريع إلى الشواغر الوظيفية المتاحة في قطاعات العمل المختلفة، والتقدم على الوظيفة التي تلائم خبراتهم ومؤهلاتهم، وصولاً إلى التعيين.



وتوفر المنصة كافة مراحل التوظيف، بدء من البحث عن وظيفة وصولا إلى التعيين، وتوفر إمكانية إجراءات المقابلات الوظيفية، عن بعد، بين الباحثين عن وظيفة وبين أصحاب الاعمال عن طريق الفيديو، مما يوفر الوقت والجهد وانهاء عملية التوظيف بشكل سريع ومن دون أن يضطر الباحث عن عمل للتوجه إلى مراكز أصحاب الأعمال.



وتسهم المنصة في رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأفضل الكفاءات في مختلف المجالات، واستقطاب الكفاءات والخبرات وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إيجاد الفرص التي تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية وتتيح لهم بناء مستقبلهم المهني، بهدف دعم وتحسين تنافسية بيئة العمل من خلال تشجيع الشركات الناشئة واستقطاب المواهب، ودعم مراكز البحث والتطوير إضافة إلى تدريب وتنمية القدرات والخبرات.



وقالت مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية الدكتورة روضة السعدي إن رحلة "البحث عن وظيفة " تأتي في إطار ترجمة توجيهات حكومة أبوظبي، الرامية إلى تقديم خدمات حكومية مبتكرة من خلال منصة رقمية موحدة، انسجاماً مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21".



وأكدت السعدي على "مواصلة الهيئة في توظيف أفضل التقنيات التكنولوجية المبتكرة والمتطورة للانتقال إلى اقتصاد معرفي مستدام، حيث يمثل إطلاق رحلة "البحث عن وظيفة" خطوة متقدمة باتجاه دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بهدف تعزيز وزيادة فرص الباحثين عن عمل ، وبهدف دعم الشركات في تفعيل آليات استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف المتاحة التي يتم الإعلان عنها عبر منظومة "تم".

Advertisements



وأضافت إن "الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص للانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل من خلال التحول الرقمي، من خلال الجيل الجديد من الخدمات الحكومية التي توفرها منظومة "تم" والتركيز على التجربة المتكاملة للمتعامل".



وأكدت التزام الهيئة بتسريع عملية التحول الرقمي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وتمكينها من إطلاق خدمات رقمية مبتكرة وفق مفهوم "الرحلات المتكاملة" وضمن منظومة "تم"، لتحقيق النموذج المستقبلي للخدمات الحكومية في الإمارة، بشكل استباقي ومتخصص وسريع وموائم والذي يتضمن كافة القطاعات الحيوية من سكن وتعليم وصحة وترفيه وأسرة وعمل."

وقال مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة عامر الحمادي "تعمل هيئة الموارد البشرية مع شركائها المعنيين للانتقال لمرحلة جديدة في مسيرة عملها وذلك بالتحول الذكي، والتوجه إلى التكامل والأتمتة مع منظومة "تم" والتي تعد أهم وأكبر منصات الخدمات المتطورة والرائدة لحكومة أبوظبي.



وأوضح الحمادي أن "هيئة الأنظمة والخدمات الذكية ستتولى الإشراف والتنفيذ والربط والتكامل بين كافة القطاعات والجهات والشركات الحكومية والخدمية من أجل خدمة جميع الباحثين عن فرص وظيفية لدى قطاعات الأعمال المختلفة عبر منظومة واحدة متكاملة والتي بدورها ستوفر مجموعة رائدة ومتنوعة، من الخدمات الحكومية ذات القيمة المضافة مما سيكون له أبلغ الاثر، لتحقيق أفضل خدمة للمتعاملين والباحثين عن عمل على مستوى إمارة أبوظبي".



وتتعاون هيئة الموارد البشرية مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية لدعم وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تفعيل منظومة "تم" لاستقبال طلبات الباحثين عن عمل على مستوى إمارة أبوظبي، واستخدام المنظومة من قبل جهات العمل والباحثين عن وظائف، والتي توفر مجموعة كبيرة من الخدمات يحتاج إليها الباحث عن وظيفة خلال رحلته للحصول على الوظيفة المناسبة، كما تدعم المنظومة جهات العمل لتسريع إجراءات التوظيف، وتوفير الربط الالكتروني مع الجهات المختصة لاستكمال متطلبات عملية التوظيف لكافة الباحثين عن وظائف في الإمارة.



من جانبها قالت ذكرت مدير مشروع رحلة "البحث عن وظيفة"، في هيئة الأنظمة والخدمات الذكية كوثر ماضي، إن المنصة الرقمية، توفر مميزات فريدة ومتكاملة للباحثين عن عمل، من أبرزها تلبية احتياجات الباحثين عن عمل، والتواصل مع أصحاب الأعمال وإجراء المقابلات الوظيفية معهم، عبر تقنية الفيديو عن بعد، مما يقلل الوقت والجهد على أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل.



تم

تعد منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، الأولى من نوعها إقليمياً والموجهة لتحقيق نقلة نوعية في طريقة توفير الخدمات الحكومية في أبوظبي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية لإمارة أبوظبي لضمان توفير الخدمات الحكومية بشكل يسبق توقعات المتعاملين، ويخدم مسار التنمية المستدامة، تماشياً مع جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.