الامارات | إيقاف وإلغاء تراخيص وحجب خدمات في 11 مركز "تسهيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وإلغاء تراخيص وحجب خدمات في 11 مركز "تسهيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ اجراءات عقابية بحق 11 مركزا للخدمة "تسهيل" شملت الغاء ترخيص احدها وايقاف عمل مركز اخر بشكل مؤقت وحجب بعض الخدمات عن المراكز التسعة الاخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أصدرته امس ان الاجراءات التي اتخذتها جاءت نتيجة لعدم التزام هذه المراكز بمعايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة وعدم استجابة المستثمرين من اصحاب المراكز المعنية للتنبيهات بضرورة تصويب أوضاع المخالفات التي تم رصدها في هذه المراكز من خلال فرق العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين حيث تم ضبط وتسجيل مجموعة من المخالفات التشغيلية التي تركزت حول تدني كفاءة وجودة الخدمات و ارتفاع معدل شكاوى المتعاملين وكذلك ارتفاع معدل زمن الانتظار وزمن تقديم الخدمة فضلا عن ارتكاب مخالفات جسيمة من شأنها الاضرار بمصالح المتعاملين والمواطنين والمواطنات العاملين في هذه المراكز .

واشار البيان " الى ان الوزارة وانطلاقا من حرصها على مصالح المستثمرين بادرت بعقد اجتماعات وورش لتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبتها المراكز العائدة اليهم ومدى تأثيرها السلبي على مستوى الخدمات والعاملين في هذه المراكز حيث لم تلمس الوزارة اي تفاعل من اصحاب المراكز المعنية الامر الذي استوجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها حيث تم الغاء ترخيص احد مراكز الخدمة "تسهيل" في دبي لارتكابة مخالفات جسيمة بينما تم ايقاف عمل مركز اخر في الشارقة بشكل مؤقت لحين التأكد من قيامه بإزالة جميع أسباب العقوبة".

وأضاف" انه بموجب الاجراءات العقابية التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين تم حجب خدمات الوزارة الرئيسية عن 9 مراكز أخرى للخدمة لحين التأكد من كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق الضوابط والشروط المحددة حيث شملت عقوبة الحجب مركزين في ابوظبي واخرين في العين ومركز واحدا في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وأكد "أن الوزارة بادرت بالتواصل مع المواطنين العاملين في المراكز المذكورة وعرضت عليهم الانتقال إلى مراكز أخرى ملتزمة، وذلك حرصا على عدم تضررهم من إيقاف الخدمات".

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كما أكد " ان الاجراءات العقابية لن تؤثر في اي حال من الاحوال في تلقي المتعاملين للخدمات وفقا للمواقع الجغرافية لا سيما في ضوء وجود 86 مركزا للخدمة "تسهيل" على مستوى الدولة يعمل لديها نحو الفين و57 مواطنا ومواطنة يقدمون خدمات حكومية مختلفة".

واشادت الوزارة في بيانها بهذه المراكز لتقيدها بالضوابط والشروط التشغيلية وهو ما ينعكس في تقديمها للخدمات المتميزة للمتعاملين معها".

وأوضح البيان " مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق خطتها الاستراتيجية الخاصة بمراكز الخدمة "تسهيل" ومن ضمنها المتابعة الدورية لأداء المراكز للوقوف على مدى كفاءتها وتطبيقها لمعايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة ولمراقبة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لعملها ومدى تحقيقها للمؤشرات التشغيلية التي تضمن كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يحقق تطلعاتهم وسعادتهم".

وأضاف " ان الوزارة لن تتهاون مع اي مركز للخدمة " تسهيل" يثبت ارتكابه للمخالفات التي تؤثر في مستوى الخدمات التي يقدمها للمتعاملين او تضر بالمواطنين والمواطنات العاملين لديه".

يذكر ان مراكز الخدمة "تسهيل" تعتبر أحد ابرز مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن سياساتها الرامية الى تعهيد خدماتها للقطاع الخاص ليقدمها نيابة عنها وفق معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة وبكوادر وطنية وتحت اشراف الوزارة.