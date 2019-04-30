الامارات | اللواء علي بن علوان يترأس اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي

شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء علي بن علوان يترأس اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس قائد عام شرطة رأس الخيمة - رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، الاجتماع الدوري 2/ 2019م مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، بحضور مدراء وممثلي المؤسسات الاتحادية والمحلّية برأس الخيمة - أعضاء الفريق، لمناقشة آخر المستجدات المرتبطة بمهام عمل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي.

حيث تم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة أجندة توصيات الاجتماع السابق، ومناقشة أجندة الاجتماع الحالي، وتناول أبرز النقاط بشأن الأزمة الطارئة التي تعرضت لها الإمارة جراء هطول الامطار وجريان الوديان بس المنخفض الجوي الذي تعرضت له البلاد مما تسبب في تغير الأحوال الجوية، كما تم استعراض نقاط القوة والضعف خلال الأزمة وبحث فرص التحسين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها تشكيل فريق من اللجنة التنفيذية لزيارة المناطق المتضررة ، ورفع تقرير عن حالة الأودية والسدود وشبكات تصريف مياه الأمطار والعبّارات، مع تغيير مجاري بعض الأودية لتلافي مرورها في المناطق السكنية، والعمل على دفع وتنسيق الجهود المشتركة بين أعضاء الفريق، لتحقيق الوصول إلى سرعة الاستجابة المتميزة.

في ختام الاجتماع، أثنى رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، على جهود الفريق المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والأمان في رأس الخيمة، مؤكداً أهمية الالتزام بتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لدعم مؤشر سرعة الاستجابة في مواجهة الكوارث الطبيعية، ورفع الجاهزية لضمان الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ محتمل مستقبلاً.