الامارات | 79% من الشباب يقول ان العالم العربي بحاجة الى اصلاح مؤسساته الدينية

شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من الشباب يقول ان العالم العربي بحاجة الى اصلاح مؤسساته الدينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق 66% من المشاركين في استطلاع رأي الشباب العربي للعام 2019 على ان "الدين يلعب دورًا كبيرًا في الشرق الأوسط”، كما أبدى 79% موافقتهم على أن العالم العربي بحاجة إلى إصلاح مؤسساته الدينية، فيما أشار 50 % من المشاركين فيه إلى أن “القيم الدينية في العالم العربي تعيق تقدمه”. ورأى 45% من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي و46% من الشباب في شمال أفريقيا بأن الدين يعيق تقدم المنطقة مقابل 61 % من شباب دول شرق المتوسط.

واظهرت النتائج تيقن الشباب للدور الكبير الذي يلعبه الدين والحاجة إلى إصلاح المؤسسات الدينية، فيما بدا الشباب العربي أكثر انقساماً فيما يتعلق بتأثير الدين على المنطقة، حيث قال 49 % من الشباب أن الدين يفقد تأثيره في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 29 % منهم فقط أن تأثيره يتزايد، ويعتقد 21 %أن تأثير الدين بقي على حاله. واختلفت وجهات النظر بخصوص تأثير الدين حسب المنطقة الجغرافية؛ ففي دول مجلس التعاون الخليجي، يعتقد 39 %من الشباب أن الدين يفقد تأثيره مقارنة مع 54 % في منطقة شرق المتوسط.