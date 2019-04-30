الامارات | 44% من الشباب العربي يرى الإمارات البلد الأمثل للعيش

شكرا لقرائتكم خبر عن 44% من الشباب العربي يرى الإمارات البلد الأمثل للعيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الحادي عشر لرأي الشباب العربي الذي صدر اليوم، أن الشباب العربي ينظر إلى الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى، والبلد المفضل للعيش فيه وذلك للعام الثامن على التوالي.

وقال 44% من المشاركين في الاستطلاع إن الإمارات العربية المتحدة هي البلد الذي يريدون العيش فيه، تليها كندا بنسبة 22%، والولايات المتحدة بنسبة 21%، وتركيا بنسبة 17 %، مقابل 15 % لـ المملكة المتحدة.

وينظر الشباب العربي إلى الإمارات بصفتها كذلك دولة نموذجية، حيث قال 42% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها متفوقة بذلك على أي بلد عربي أو أجنبي آخر. وحلت الولايات المتحدة واليابان في المرتبة الثانية بنسبة 20% لكل منهما، تليهما تركيا بنسبة 19%، ومن ثم كندا (18%).

كما يعتبر الشباب العربي دولة الإمارات حليفاً قوياً لبلدانه، حيث ينظر 93% إلى الإمارات باعتبارها دولة حليفة، متفوقةً بذلك على بقية الدول العربية، مثل مصر التي مثلت البلد الأمثل لـ 84% منهم، و المملكة العربية السعودية لـ80 % منهم ، فيما اعتبرت دول أجنبية مثل تركيا البلد الأمثل للعيش لـ 68% من الشباب العربي، وروسيا لـ 64%، والولايات المتحدة لـ 41%.