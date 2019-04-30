الامارات | 10 سنوات سجناً لمسافر حاول تهريب كوكايين

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً لمسافر حاول تهريب كوكايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن 10 سنوات، بحق مسافر حاول تهريب 2.3 كيلوغرام من الكوكايين المخدر، داخل 80 واقياً ذكرياً، كما حكمت بتغريمه 100 ألف درهم والإبعاد.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بضبط المتهم يوم 10 فبراير الماضي، حين هبط في رحلة «ترانزيت» بمطار دبي، وكان في طريقه إلى مصر، قادماً من أميركا الجنوبية.

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وأشارت إلى ضبط 80 واقياً ذكرياً مملوءة بمادة اشتبه فيها مفتشو الجمارك، وتبيّن أنها مخدر الكوكايين، فأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي، واعترف بأنه كان يعتزم تهريب الكوكايين إلى مصر.

وأكد تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بأن الأوقية الذكرية التي ضبطت بحوزة المتهم كانت تحوي 2.3 كيلوغرام من الكوكايين المخلوط بسائل زيتي.

وخلال محاكمته مطلع الشهر الجاري، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة، التي قضت بإدانته وسجنه 10 سنوات، ثم إبعاده بعد قضاء فترة العقوبة.