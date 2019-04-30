الامارات | السجن والغرامة لـ 6 بحّارة نقلوا «ديزل» دون تصريح

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة لـ 6 بحّارة نقلوا «ديزل» دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، بسجن ستة بحارة يحملون جنسيات دول آسيوية، ستة أشهر، وتغريم كل منهم 100 ألف درهم، ومصادرة كمية الديزل المضبوطة، والقارب المستخدم في التهريب، وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين الستة تولوا نقل 350 غالوناً من الديزل مجهول المصدر، ودخلوا المياه الإقليمية للدولة من جهة السواحل البحرية لإمارة رأس الخيمة، دون تصريح، لغرض بيع الديزل في الإمارة بطريقة غير قانونية، لافتة إلى أن القارب الخاص بهم غير مجهّز لنقل الديزل.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين خلال جلسة ماضية، حيث أفاد قائد القارب المتهم الأول بأنهم قاموا بإحضار الديزل من إحدى الدول المجاورة، وأثناء عبورهم البحر تعطل بهم القارب، ما أدى إلى دخولهم المياه الإقليمية لرأس الخيمة، وضبطهم من قبل الجهات المعنية.

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وأنكر المتهم الثاني الاتهامات المسندة إليه بنقل ديزل غير مرخص عبر القارب، لافتاً إلى أن طبيعة عملهم محددة في نقل الديزل من دولتهم إلى دولة أخرى لبيعه.

كما اعترف المتهم الثالث بتهمة نقل الديزل، وأنكر تهمتي نقل ديزل دون تصريح، وارتكاب مخالفة من شأنها تلويث البيئة، فيما اعترف المتهم الرابع أمام المحكمة بنقل الديزل عبر القارب دون سند قانوني أو تصريح من الجهات المختصة، إلا إنه أنكر تهمة نقل الديزل لغرض بيعه في إمارة رأس الخيمة.

واعترف المتهم الخامس بنقل كميات الديزل، وأفاد أمام المحكمة بأنه نقل 350 غالوناً من الديزل لغرض الاستخدام الشخصي، وأن القارب تعطل بهم في البحر نتيجة لسوء الأحوال الجوية، متابعاً أن قاربهم مخصّص لنقل الديزل، وأنهم يقومون بشكل مستمر بنقل الديزل من موطنهم لبيعه في مناطق أخرى. كما اعترف المتهم السادس بالاتهامات المسندة إليه بنقل الديزل دون تصريح من الجهات المختصة، وطالب المتهمون خلال الجلسة التي سبقت النطق بالحكم باستعمال الرأفة، وإصدار حكم مخفّف ضدهم.