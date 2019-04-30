الامارات | دبي تتزيّن بـ 7800 هكتار من المساحات الخضراء خلال 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتزيّن بـ 7800 هكتار من المساحات الخضراء خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، أن البلدية تنفذ خطة لمضاعفة المساحة الخضراء في دبي من 3700 هكتار حالياً، إلى 7800 هكتار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما بين طرق وحدائق وحقول، بينها 500 هكتار من حول مدينة إكسبو دبي، تنتهي قبل حلول سبتمبر 2020، إذ سيتم تضمينها زراعات تجميلية وشعار إكسبو. فيما توقع سفير الدولة لدى بكين، الدكتور علي عبيد الظاهري، أن يتضاعف حجم التجارة الخارجية بين أبوظبي وبكين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن تجاوز 50 مليار دولار العام الماضي، في ظل الفرص الضخمة لتطوير وتعزيز هذه العلاقات مستقبلاً.

جاء ذلك خلال افتتاح المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، منصور إبراهيم المنصوري، أمس، جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2019»، بالعاصمة الصينية بكين، المتخصص في الزراعة. ويعدّ «إكسبو 2019 بكين» من الفعاليات الدولية للبستنة، المُكرّسة لتوفير منصة مفتوحة للدول والمنظمات الدولية، للتواصل وتبادل الخبرات في ما بينها، حيث يشارك فيه أكثر من 110 دول ومنظمات دولية. وتسعى الإمارات خلال مشاركتها في «إكسبو بكين»، التي تعد الأولى من نوعها، إلى تسليط الضوء على جهود الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتجسيد رؤية القيادة في تطويره وتعزيزه.

وأكد الهاجري، أن بلدية دبي تمتلك أحدث وأفضل التقنيات العالمية في الزراعة التجميلية، بما فيها أسلوب الزراعة العمودية، مشدداً على وجود تركيز كبير من قبل البلدية على توسيع نطاق التخضير التجميلي ليشمل كل مدن ومناطق دبي.

وتابع: «من المتوقع أن ننتهي من تخضير كل المساحات المحيطة بإكسبو قبل حلول سبتمبر 2020، ولذلك سيتم الاستعانة بشركات كبرى لإنجاز هذه المهمة في زمن قياسي، كما أن بلدية دبي لديها في مشتل الورسان أحدث التقنيات وأساليب مستدامة للزراعة والري».

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ويعرض جناح الدولة الذي أقيم على مساحة 1850 متراً مربعاً (80% منها على شكل حديقة)، تطور القطاع الزراعي في الدولة، كما يستند في روايته إلى موروث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والجهود التي بذلها في سبيل تخضير الصحراء.

وارتكز المجلس الوطني للإعلام في تصميمه جناح الدولة بالمعرض، على مبادئ أساسية تشمل البيئة الطبيعية، وأشجار النخيل والزراعة التقليدية، والواحات الزراعية، وإنجازات وابتكارات الدولة في المجال الزراعي.

طفلان إماراتيان يجذبان زوّار «إكسبو»

استعان المجلس الوطني للإعلام، بالطفلة سلمى العامري (9 سنوات)، والطفل أحمد المرزوقي (11 سنة)، من مدرسة حمدان بن زايد في أبوظبي، لجذب زوّار المعرض إلى الجناح الإماراتي، لإتقانهما اللغة الصينية التي يدرسانها في المدرسة.