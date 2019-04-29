محمد بن زايد يستقبل المشاركين في اجتماعات المجلس الدولي للأرشيف

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في قصر البحر المشاركين في اجتماعات المجلس الدولي للأرشيف ورؤساء الأرشيفات الوطنية في العالم، يرافقهم معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني.

ورحب سموه بالوفد، معرباً عن أمله في أن تشكل اجتماعاتهم انطلاقة قوية للتعاون المشترك في حفظ الإرث الحضاري الإنساني وتوثيقه وتدوينه وأرشفته، إضافة إلى تشجيع الحوار وتبادل المعرفة والخبرات وترسيخ ممارسات مهنية حديثة تتسم بالمرونة والابتكار والإبداع في مجالات أرشفة وتوثيق وحفظ ذاكرة الشعوب.

وأكد سموه أن الأرشيف يكتسب أهمية بالغة كونه ذاكرة الأمم يضم تاريخها وحاضرها ويشكل الأساس لمستقبلها.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لاستضافة دولة الإمارات اجتماعاتهم، مثمنين دعم الدولة ومبادراتها العالمية في مجالات حفظ وتوثيق التراث والتاريخ الإنساني الذي يعد رصيداً معرفياً وثقافياً وقيمياً واجتماعياً لمختلف الأجيال للتعرف على ما قدمه الأسلاف والبناء عليه.

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حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين.

ضم الوفد الدكتور ديفيد فريكر رئيس المجلس الدولي للأرشيف من أستراليا ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري المستشار في الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية المشرف العام على دارة الملك عبدالعزيز والدكتور هنري زوبر نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف من سويسرا وسعادة نورمان شاربونيه نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف من كندا والدكتورة انثيا سليس الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف من كندا وسعادة جف جيمس رئيس الأرشيف الوطني في المملكة المتحدة رئيس المؤتمر العام للمجلس الدولي للأرشيف، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الأرشيف الوطني .. معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني وسعادة جمعة الرميثي رئيس اللجنة التنفيذية وسعادة أحمد الحاج حبروش وسعادة الدكتور عبدالله مغربي وسعادة ريم يوسف الشمري وسعادة عبدالله ماجد العلي وسعادة الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني.

يذكر أن الأرشيف الوطني يستضيف، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى الثالث من شهر مايو المقبل، الاجتماعات التمهيدية لاستضافة "كونجرس الأرشيف الدولي 2020" في إطار الاتفاقية التي وقعها الأرشيف الوطني مع المجلس الدولي للأرشيف. كما سيطلق "مشروع الأرشيف الرقمي لوثائق الخليج العربي" بالتعاون مع الأرشيف الوطني البريطاني.

ويعد "الأرشيف الرقمي للخليج العربي" مشروعاً مشتركاً بين الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والأرشيف الوطني للمملكة المتحدة لإنشاء المورد الإلكتروني الرائد للمعلومات التاريخية المتعلقة بمنطقة الخليج العربي "دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشبه الجزيرة العربية"، حيث يوفر مصدراً مهماً للبحوث الأكاديمية والمعلومات العامة للجمهور.

وتطلق المرحلة الأولى للمشروع، التي تشتمل على نصف مليون وثيقة، في الأول من شهر مايو 2019.