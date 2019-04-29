"دبي مول" يقدم مجموعة جديدة ومميزة من المطاعم والمقاهي العالمية

يتمتع "دبي مول" بمكانة مميزة بين الذواقة في المدينة، وشهد مؤخراً زيادة كبيرة في باقة الخيارات التي يقدمها مع إضافة مطاعم ومقاهٍ جديدة تمثل خيارات مثالية لتناول الطعام، أو الاسترخاء في أجواء حيوية مع العائلة والأصدقاء.

جونز ذا غروسر- انطلقت العلامة التجارية المتخصصة بالبقالة والأطعمة الشهية من أستراليا، وحققت نجاحاً كبيراً منذ افتتاح أول فروعها في أبوظبي عام 2008، وشهدت منذ ذلك الحين افتتاح 14 متجراً لها في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الوجهة المفضلة للباحثين عن المنتجات ذات النوعية الفاخرة وقائمة مأكولات رائعة. تذوقوا برجر الواجيو الشهي مع صلصة البوا بوردان والبطاطس المقلية بقشرها لوجبة لا تنسى بالفعل. يقع متجر "جونز ذا غروسر" في الطابق الأرضي من "دبي مول"، بالقرب من الشلال.

كيفينترز- يعود تاريخ هذه العلامة التجارية الهندية العريقة، الشهيرة بألذ أنواع الحليب المخفوق والمثلجات، إلى أكثر من 100 عام، ولديها أكثر من 190 متجر في الهند. وتتناغم في منتجات المقهى النكهات الأصيلة المفعمة باللمسات العصرية، مما جعلها مفضلة لدى الجميع، بما في ذلك الحليب المخفوق بالأوريو ونكهة النعناع. يقع متجر "كيفينترز" في ردهة الطعام في الطابق الثاني من "دبي مول".

أوفردوز- تقدم علامة القهوة السعودية "أوفردوز" ألذ النكهات في متجر يمتاز بديكوراته الفريدة. استمتعوا بالمقبلات الكلاسيكية الشهية المعدة بأسلوب عصري فريد، بالإضافة إلى الحلويات اللذيذة، في أجواء مميزة وعلى أنغام الموسيقى الحيوية. يقع مقهى "أوفردوز" في الطابق الثاني من "دبي مول" بالقرب من "حلبة دبي للتزلج".

دين تاي فونغ- استمتعوا بتجربة طعام كلاسيكية تعبق بأشهى النكهات التايوانية وسط أجمل الإطلالات على "نافورة دبي" في هذا المطعم الصيني الحائز على نجمة "ميشلان". ويشتهر المطعم بأطباق النودلز اللذيذة وتشكيلة الدمبلينغ المطهوة على البخار، ويقع في الطابق الأرضي ضمن توسعة منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو".

وولنت غروف- تم افتتاح الفرع الجديد للمطعم الجنوب أفريقي المفضل مع قائمة غنية من المأكولات لوجبات اليوم الثلاث. وهنالك أيضاً مخبز للمعجنات، يقدم أنواع الكيك العملاق التي اشتهر بها "وولنت غروف".

Advertisements

شوكوميلت- يتخصص متجر الشوكولاتة والقهوة الراقي بالحلويات والعصائر اللذيذة، ويقع في الطابق الثاني من منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو"، ويقدم أفخر أنوع الكاكاو البلجيكي ليضمن للضيوف تجربة استثنائية بكل المقاييس.

هوم بيكري- انطلقت هذه العلامة التجارية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتمد المتجر في منتجاته على المكونات المحلية الأصيلة، ويقدم للضيوف أيضاً تشكيلة متنوعة من الخيارات العالمية المفضلة لديهم. وتعتبر "كعكة الكنافة بالنوتيلا" من أشهر أطباق "هوم بيكري" الذي يقع في الطابق الأول من منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو".

سيكرت غاردن باي ليتو- بديكوراته الفريدة المفعمة بتصاميم الورود، وطاولاته الأنيقة، ومأكولاته الشهية، يقدم لكم هذا المطعم وجهة مثالية لالتقاط أروع الصور ومشاركتها عبر "إنستغرام". اختاروا ما يطيب لكم من العصائر والمشروبات والمياه المنكّهة وأنواع القهوة والشاي، بالإضافة إلى تشكيلة من ألذ الحلويات، لعل أشهرها كعكة "دولتشي دي ليش" بالزعفران. ويحمل كل طبق رسالة خاصة لإضفاء المزيد من البهجة على يومكم.

أوبن فليم كيتشن- يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من الأطباق العالمية الفاخرة بأسلوب مفعم بالجمال والأناقة، من المطبخ المفتوح الذي يتيح للضيوف مشاهدة أروع عروض الطهي أثناء أعداد الوجبات. تذوقوا برجر "وايلد فاير/7" الكويتي الذي يعد من أبرز أطباق المطعم.

غران كافيه- أشهى المأكولات الإيطالية الراقية والأطباق المعدة بأسلوب منزلي مع المعجنات الطازجة والشطائر اللذيذة في أجواء عائلية دافئة. زوروا "غران كافيه" في الطابق الثالث من التوسعة الجديدة في "دبي مول".

ويضم "دبي مول" أكثر من 200 مطعم ومقهى، يطل العديد منها على "نافورة دبي" و"برج خليفة"، ليكون بذلك وجهة أولى لأشهى المأكولات في المدينة.