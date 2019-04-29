مجموعة كريستال تفتتح فندق كريستال أماكن في الرياض

("ايتوس واير"): في الخامس عشر من مارس، كشفت مجموعة "كريستال" النقاب عن فندق "كريستال أماكن". يضمّ الفندق وهو من فئة الأربع نجوم 268 غرفة وجناحاً بتصميم عصريّ، مصمّمة لتوفير خدمات الضيافة المتميزة من توقيع "كريستال". كما يعدّ أوّل فندق تابع لمجموعة "كريستال" يُفتتح في الرياض وهو يقع في وسط المدينة الصناعيّة الثانية في الرياض، وثالث عقار تابع للمجموعة في المملكة العربية السعودية.

وتضمّ مرافق الفندق مركزاً متطوراً لرجال الأعمال، وقاعة النادي الخاصّ، وخدمة ركن السيارات، ومسبحاً خارجياً. كما يمكنكم الاسترخاء في منتجع "كريستال" الذي يشمل نادٍ صحّي مع حمام البخار والجاكوزي والساونا، بالإضافة إلى حمام تركي فاخر.

وتتميّز الغرف والأجنحة بمجموعة من الخصائص بما في ذلك الفرشات والوسائد، والمفارش ذات الجودة الفاخرة، و خدمة البث التلفزيوني الرقمية باستخدام بروتوكول الإنترنت، ومكتب، واتّصال مجاني بالـ "واي فاي" عالي السرعة، وماكينة لإعداد الشاي والقهوة، وحمام واسع مع دش مزود برأس لتدفق الماء على شكل رذاذ المطر.

ويضمّ فندق "كريستال أماكن" ثلاثة مرافق جديدة لتناول الطعام. يمكنكم تذوق الأطباق الإيطاليّة الكلاسيكيّة في مطعم "ألتو" الإيطالي، أو الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق العالميّة في مطعم "فيوز"، الذي يقدم بوفيه فاخر وأطباقاً حسب الطلب. ويمكنكم أيضاً الاسترخاء والاستمتاع بالحلوى والقهوة والشاي في مقهى "بليندز" في ردهة الفندق.

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ويقدّم الفندق أيضاً حلولاً مختلفة لجميع فعاليّاتكم، سواء كنتم تخططون لمؤتمر أو غداء عمل أو ورشة عمل بالإضافة إلى قاعات للأعراس والحفلات. تتّسع قاعة المؤتمرات لـ300 شخص، وهي مصمّمة لتوفير قدر عالٍ من المرونة ومجهزة بتجهيزات بصريّة صوتيّة حديثة تتيح بيئة اجتماعات مريحة. وتتوافر أيضاً خدمات خارجية لتقديم الطعام.

وبمناسبة افتتاح الفندق، يتوافر عرض تمهيدي على شكل حسم بنسبة 25 في المائة على أسعار الغرف لغاية الأوّل من يونيو 2019. للاطّلاع على المزيد أو الحجز، يرجى الاتصال على الرقم +966118288188 أو المراسة على [email protected]

وتعمل مجموعة "كريستال" حاليّاً مع شركائها، مجموعة "ستايويل هوسبيتاليتي" وفنادق ومنتجعات "برينس" في 16 بلداً مع أكثر من 122 فندق ومنتجع.