الامارات | أم الإمارات: زايد حي في عيون شباب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أم الإمارات: زايد حي في عيون شباب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تحية، وتقدير، وامتنان، وفخر إلى شباب دولة الإمارات بكل ما يقدمونه للوطن. وقالت: "تحية لكم من أم مُحبة، ومحظوظة بكم، أم تدعي لكم بدوام التميز في خدمة الوطن".

وأضافت سموها في كلمة خلال فعاليات الدورة الأولى من "ملتقى فخر" الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: الأمهات في دولة الإمارات هن اليوم وبجهود ابنائهن مطمئنات ومتفائلات بمستقبل هذا الوطن الذي سيواصل مسيرة تقدمه بثبات نحو الريادة والتميز في جميع المجالات بسواعد أبنائه المخلصين لترابه.

وقالت سموها في الكلمة التي القتها نيابة عنها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن زايد آل نهيان:" نقول اليوم لشباب الوطن أن نجاحكم واستمرارية تميزكم بمساهمتكم في دفع مسيرة التقدم هو نجاح لاستثمار المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تنمية قدراتكم، وحفاظكم على قيمكم وتمكسكم بهويتكم الوطنية هو انعكاس لما غرسه فيكم من أخلاق نبيلة،

وخدمتكم للوطن هي واجب تقدمونه اليوم لدار زايد.

وأضافت سموها:" الشيخ زايد حي في كل شباب الإمارات، طموحاتكم، وقلوبهم المخلصة للوطن، وفي إصرارهم وعزيمتهم القوية لبناء مستقبل تكون دولتنا هي الأفضل على مستوى العالم."

وتابعت سموها:" وجود الشابات في الخدمة الوطنية هو سند، وعون، وفخر، ولطالما كان حلماً لزايد، وواقعاً نعيشه اليوم بفضل قيادة علمتنا الاتحاد، والتكاتف، والتعاون، وضمان استمرارية وتقدم الوطن وازدهاره وصناعة مستقبل واعد لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

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وأوضحت سموها:" وجود بنات زايد في الخدمة الوطنية هو فخر لكل امرأة إماراتية، وعربية. فمن خلال تأدية واجباتهن واجتهادهن في خدمة الوطن ضربن أروع الأمثلة في صناعة الرجال وبناء الأجيال."