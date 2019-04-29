عبدالله بن زايد يستقبل رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة السفير ريتشارد شميير رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط بحضور الدكتور توماس ماتير المدير التنفيذي في المجلس.
جرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها اليمن وسوريا واستعراض دور مجلس سياسة الشرق الأوسط وبرامج عمله.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط، مشيداً بدور المجلس في تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث المتخصصة والدراسات لمختلف القضايا التي تهم الشرق الأوسط.
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من جانبه، أشاد سعادة السفير ريتشارد شميير بدور دولة الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
كما أشاد سعادته بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في شتى المجالات.
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