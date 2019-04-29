"العربية للطيران" تطلق نظامها الترفيهي الجديد والمبتكر SkyTime على متن جميع رحلاتها

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق نظامها الترفيهي المجاني الجديد والمبتكر SkyTime على متن جميع طائراتها. ويتيح النظام المبتكر للمسافرين مشاهدة محتوى البث الرقمي المباشر على هواتفهم الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسب المحمولة.

ويستطيع العملاء استخدام شبكة SkyTime بعد الإقلاع مباشرةً والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأفلام الأمريكية والعربية والهندية والروسية، والبرامج التلفزيونية، والموسيقى والألعاب، وعروض الأطفال، فضلاً عن تقديم نصائح مفيدة للمسافرين حول الوجهة التي يسافرون إليها. ويوفر النظام الترفيهي تجربة خالية من تحميل التطبيقات مسبقاً مما يضمن سهولة استخدامه.

وفي إطار تعليقه على إطلاق النظام الجديد، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا إطلاق نظام الترفيه المجاني الجديد كلياً SkyTime على متن طائراتنا، خاصة وأننا نسعى دوماً إلى توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل لتحقيق قيمة مضافة لعملائنا. كما يجسد هذا النظام التزام ’العربية للطيران‘ بمواصلة اعتماد الحلول المبتكرة لضمان الراحة والقيمة المضافة للعملاء".

ويستطيع عملاء "العربية للطيران" استخدام النظام الجديد بعد الإقلاع عبر الاتصال بشبكة "الواي فاي" واختيار شبكة SkyTime. وبمجرد تسجيل الدخول، يمكنهم تصفح باقة واسعة من المحتوى الترفيهي، فضلاً عن وجود ميزة حصرية تزود العملاء بنصائح مهمة حول المدينة التي يسافرون إليها.

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وتحرص "العربية للطيران" على استخدام أحدث التقنيات لتزويد عملائها بحلول بسيطة وفعالة، حيث كانت ايضاً أول شركة طيران اقتصادي في المنطقة تُطلق برنامج ولاء مبتكر("إريواردز Airewards) يوفر للعملاء خيار كسب النقاط بناءً على النقود التي يتم إنفاقها وليس على مسافة الطيران.

يشار إلى أن "العربية للطيران" تشغّل اليوم أسطولاً مكوناً من 54 طائرة تغطي برحلاتها أكثر من 155 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة في الإمارات والمغرب ومصر مع التخطيط لمزيد من التوسع في عام 2019. علاوةً على ذلك، تمكنت مجموعة "العربية للطيران" من النمو لتصبح شركة عامة مساهمة عامة تضم العديد من الخطوط الجوية والشركات التي توفر خدمات السفر والسياحة حول العالم.